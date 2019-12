Von Februar bis Oktober hätten sich die Einkaufspreise von Schweinefleisch nahezu verdoppelt, sagt der Fleischermeister. Das bedeute hohe Verluste. Seine Kunden hätten davon lange Zeit nichts mitbekommen, bis vor einigen Wochen: "Die Wurst- und Fleischwaren aus Schweinefleisch sind um 15 Prozent gestiegen. Bei der Salami ist es zum Beispiel so, dass wir seit Februar einen Preisanstieg von zwei Euro pro Kilo haben", so Gerlach.

Mit Sorge sieht Ralf Gerlach, dass die Afrikanische Schweinepest nicht nur in China wütet, sondern auch in Polen festgestellt wurde. Von dort sei es nicht mehr weit bis nach Sachsen-Anhalt. "Dies würde bedeuten, dass weniger produziert werden würde. Das führt zu einer weiteren Marktverengung. In dem Fall müsste der Markt reguliert werden durch ein Exportverbot seitens der Regierung", so Gerlach. Eine weitere Preissteigerung würde in einen für den Endverbraucher unerträglichen Bereich führen.