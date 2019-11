Drohende Seuche Schweinepest wäre für Züchter "unheimlich existenzbedrohend"

Die Folgen einer Schweinepest-Infektion in Deutschland wären für Tierhalter in Sachsen-Anhalt verehrend. Das gilt auch, wenn Betriebe nicht direkt betroffen sind und nur Fälle in der Umgebung auftreten. Darauf hat Manfred Weber von der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt am Rande des Mitteldeutschen Schweinetages in Halle hingewiesen. Weber erklärte MDR SACHSEN-ANHALT, auch innerhalb eines möglichen Sperrbezirks um einen Funk werde der Tierverkehr eingeschränkt: "So ein Betrieb darf dann über eine gewisse Zeit keine Tiere abgeben und keine Tiere empfangen." Deutlich schlimmer wäre es, wenn das Veterinäramt eine Keulung von Ställen anordne.