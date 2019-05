Die Sachsen-Anhalter konnten sich im langen Sommer 2018 in 22 Schwimmhallen und 110 Freibädern abkühlen. Zur Jahrtausendwende gab es im Land noch einige Schwimmbäder mehr: Seit 2000 haben fünf Hallen- und 31 Freibäder geschlossen. Das geht aus den Antworten der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor. Unbeantwortet bleibt allerdings, ob in Sachsen-Anhalt seit 2000 Schwimmbäder neu eröffnet wurden.

Aus den Antworten wird zudem deutlich, dass allein in die Sanierung und die Instandhaltung der Freibäder in Sachsen-Anhalt viel Geld investiert werden müsste. Die Landesregierung beziffert die ausstehenden erforderlichen Investitionen auf etwa 37 Millionen Euro. Was in die Hallenbäder zu Sanierungszwecken investiert werden müsste, weiß die Regierung nicht. Dazu liege keine Erfassung vor. Etwa zehn Millionen Euro Fördermittel hat das Land in die Sanierung von Schwimmbädern bis dato investiert – seit 1992.