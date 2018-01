Vergrößerung geplant Zu wenig Bewerber für Sachsen-Anhalts SEK

Das LKA will nun noch gezielter um Nachwuchs werben, unter anderem mit einem Imagefilm. Auch innerhalb der Behörden werde nach Bewerbern gesucht, sagte Schmökel. In anderen Ländern gebe es besondere finanzielle Anreize, die würde er in Sachsen-Anhalt noch vermissen. So gebe es andernorts einen Zuschuss zur Lebensversicherung oder eine Anrechnung auf die Lebensarbeitszeit.