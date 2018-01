Familie Bauer aus Bahrendorf So viel Kraft trotz Muskelschwund

Richard und sein Bruder Friedrich Bauer sind Mitte 20. Normalerweise ist das kein Alter, um zu sterben. Aber das Leben der beiden Brüder ist nicht normal. "Ich habe mein Haltbarkeitsdatum seit acht Jahren überschritten" sagt Richard Bauer sogar und lächelt ein bisschen. Beide Jungs sind mit einer seltenen Krankheit auf die Welt gekommen: Duchenne Muskeldystrophie heißt sie – ein Gen-Defekt, durch den sich die Muskeln im menschlichen Körper nach und nach abbauen.

Deshalb sitzen Friedrich und Richard im Rollstuhl, können ihre Arme nicht oder kaum heben. Ihr Oberkörper muss gestützt werden, damit sie überhaupt sitzen können. Der Muskelschwund ist ein langsamer Prozess, doch irgendwann, nach einigen Jahren, ist der ganze Körper betroffen. Und irgendwann ist auch das Herz, ebenfalls ein Muskel, zu schwach und hört auf zu schlagen. Deswegen ist es auch ein Wunder, dass Richard noch lebt, deshalb ist sein "Haltbarkeitsdatum" überschritten.

Geschichte geht unter die Haut

Ich habe Richard, Friedrich und ihre Eltern vor genau 20 Jahren kennengelernt. Damals, 1998, habe ich einen Bericht für den MDR über das Schicksal dieser Familie aus Bahrendorf bei Magdeburg gemacht. Friedrich ging damals in den Kindergarten, Richard in die Grundschule. Beide Jungs konnten noch laufen, obwohl die Treppe im Wohnhaus der Familie gerade für den älteren der beiden immer schwieriger wurde.

Manchmal gehen einem als Reporterin die Geschichten, über die man berichtet, unter die Haut. Manchmal vergisst man nichts davon, auch nach 20 Jahren nicht. Die Geschichte der Familie Bauer ist für mich so ein Schicksal. Es hat mich damals so sehr beeindruckt, wie die Eltern mit der Diagnose ihrer beiden Kinder umgegangen sind, wie sie sich engagiert und informiert haben. Dass sie nichts unversucht ließen, zu Fachärzten Kontakt aufgenommen und versucht haben, dieses so schwierige Leben anzunehmen. Das Beste daraus machen, egal wie böse oder frustrierend der Krankheitsverlauf auch ist. Familie Bauer versucht dem Schicksal zu trotzen. Bildrechte: Familie Bauer

Plötzlich ein völlig anderes Leben

Richard und Friedrich kamen als scheinbar gesunde Babys zur Welt. Erst im Kindergarten fiel auf, dass die Jungs häufig stolperten oder hinfielen. Harmlos eigentlich, doch die Eltern gingen zum Arzt. Sie wollten nur mal checken, was das sein könnte. Die Diagnose ergab irgendwann, dass die beiden Söhne tatsächlich von Duchenne Muskeldystrophie betroffen sind. Und sie bedeutete, dass Familie Bauer ein völlig anderes Leben führen würde, als sie es geplant hatte. Sie bedeutete auch, dass Richard und Friedrich immer schwächer werden und im jungen Erwachsenalter sterben würden. Damals, in den Neunziger Jahren lag die Lebenserwartung für Kinder mit Duchenne Muskeldystrophie bei etwa 20 Jahren.

Ich kann mich noch daran erinnern, wie Karl-Heinz Bauer, Friedrichs und Richards Vater, mir vor 20 Jahren ein Interview gab und sagte, dass er glaubt, dass er es noch erleben wird, dass man die Krankheit seiner Söhne heilen kann. Aber er wusste nicht, ob sein älterer Sohn dies noch erleben werde. Ob die Zeit seiner Kinder ausreiche, um diesen Wettlauf zu gewinnen.

Duchenne Muskeldystrophie Duchenne Muskeldystrophie ist eine seltene Krankheit. Etwa eines von 5000 Kindern wird mit diesem Defekt geboren. In ganz Deutschland leben etwa 2000 Menschen mit dieser Krankheit und dadurch, dass sich diese Art des Muskelschwunds rezessiv vererbt, sind nahezu ausschließlich Jungs betroffen. Hätte Familie Bauer eine Tochter bekommen, wäre diese gesund.

Krankheit nicht therapierbar

Doch Hoffnungen, die Krankheit bald heilen zu können, haben sich nicht erfüllt. Sie ist bis heute nicht therapierbar, nur einzelne Symptome können gelindert werden. Für die betroffenen Familien ist diese Diagnose also noch immer ein Schock. Daran, dass die Eltern erleben müssen, wie ihre Söhne Jahr für Jahr schwächer werden, hat sich bis heute nichts geändert. Auch wenn ein Kind jetzt mit dieser seltenen Krankheit geboren wird, ist das so. Ab einem Alter von acht Jahren sind die von der Muskelschwäche betroffenen Jungen an den Rollstuhl gefesselt – genauso wie das bei Richard und Friedrich war.

Weil sich die Betroffenen oft alleingelassen fühlen, haben sie sich in einem Verein zusammengeschlossen. "Benni und Co" heißt der und setzt sich dafür ein, die Forschung bei Duchenne Muskeldystrophie zu forcieren und die Lebenssituation der Betroffenen zu verbessern. Für Ute und Karl-Heinz Bauer war der Kontakt mit anderen betroffenen Familien immer extrem wichtig. Denn oft wussten sogar Ärzte nicht über die Details dieser Krankheit Bescheid. Und manchmal gab es hier ganz profane, aber sehr wichtige Tipps – etwa wie man den einen oder anderen Antrag bei der Krankenkasse durchbekommt. Karl-Heinz Bauer hofft, dass die Krankheit eines Tages geheilt werden kann. Bildrechte: MDR/Kerstin Palzer

Treppenstufen werden zum unüberwindbaren Hindernis

Damals, 1998, schleppte sich der kleine Richard die Treppe im Haus hoch, aber die Krankenkasse wollte den Einbau eines Treppenlifts nicht bezuschussen. Familie Bauer beschloss dann, aus ihrem Haus auszuziehen. Die Eltern wussten, dass ihre Söhne bald nicht mehr die Stufen zu ihrem Kinderzimmer hochkommen würden. So kam es dann auch. Aus eigener Kraft kam Richard bei unseren Dreharbeiten 1998 nur noch mit größter Mühe die Treppe hoch.

Ein Jahr später saß er, dann knapp neun Jahre alt, im Rollstuhl. Er erzählt selber, dass er das sehr aufregend fand, weil er sich die Farbe selbst aussuchen durfte. Kupfermetallic mit dunkelblauen Sitzbezügen.

Brüder versuchen aktiv zu bleiben

Heute sitzen Richard und Friedrich Bauer in elektrischen Rollstühlen, die sie mit einem kleinen Stick bewegen. Diese kosten 30.000 Euro. Die Kraft, einen Rollstuhl selbst zu bewegen, haben sie schon seit Jahren nicht mehr. Aber sie spielen eine spezielle Form des Hockeys und versuchen, wo es nur geht, aktiv zu bleiben.

Friedrich und Richard haben nach der Schule eine Ausbildung gemacht. Richard ist Bürokaufmann. Einen Job haben beide trotzdem nicht bekommen. Friedrich erzählt mir, dass er über 60 Bewerbungen geschrieben hat. Bei einem Vorstellungsgespräch bei der AOK in Berlin wurde ihm gesagt, dass man ihn nicht einstellt, weil man ihn, den Schwerbehinderten, ja dann nicht mehr loswerde. Die Brüder spielen in einem Rollstuhl-Hockey-Team. Bildrechte: Familie Bauer

Die große Angst vor dem Krankenhaus

Und es kommt noch schlimmer: Friedrich hat große Angst, ins Krankenhaus zu müssen: "Allein die Vorstellung, geplant oder ungeplant in eine Klinik zu müssen, löst in mir fast schon Panik aus", sagt er. Denn im Alltag helfen sogenannte Assistenzen ihm und auch seinem Bruder. Diese Assistenzen begleiten die Brüder, reichen Essen, rücken Getränke so zurecht, dass Friedrich oder Richard per Strohhalm trinken können, setzen die Brille auf und helfen beim Anziehen.

Wenn Friedrich aber ins Krankenhaus käme, dürfte er seine Assistenz eigentlich nicht mitnehmen, da die dafür erforderlichen Kosten nicht übernommen werden. Aber der hohe Pflegeaufwand von Menschen mit Duchenne Muskeldystrophie kann vom normalen Krankenhauspersonal nicht erfüllt werden. Friedrich erzählt mir, dass er bei seinem letzten Krankenhaus-Aufenthalt von seinem Assistenten zwar begleitet wurde, ihm dieser Dienst dann aber in Rechnung gestellt wurde. Durch seinen medizinisch notwendigen Krankenhausaufenthalt hat der 25-Jährige jetzt also mehrere Tausend Euro Schulden.