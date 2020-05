Interview zu Radioserie 75 Jahre nach Beendigung des zweiten Weltkriegs – Zeitzeugen erzählen

Sebastian Mantei: Anfangen möchte ich mit der Geschichte des Halberstädter Lazarettarztes Dr. von Homeyer. Er leitete im April 1945 die Evakuierung der Halberstädter Lazarette in die Junkershöhlen am Felsenkeller.

Reporter Sebastian Mantei betreut das Radio-Projekt. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/André Plaul

Dort wurden Flugzeugteile unter Tage gebaut. Nach der Einnahme Halberstadts am 11. April 1945 wird Dr. Homeyer als Chefarzt der Halberstädter Lazarette eingesetzt. Als am 1. Juli die Rote Armee kommt, muss Homeyer mit den letzten 120 Verwundeten in ein ehemaliges Ausflugslokal umziehen. Dort werden die Menschen regelrecht vergessen.



Der neue Oberbürgermeister hatte dem sowjetischen Stadtkommandanten gemeldet, es gebe in der Stadt keine deutschen Soldaten mehr, was der wiederum an seinen Vorgesetzten weitergegeben hatte.