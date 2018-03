Trotz Schnee in Teilen Sachsen-Anhalts: Im Land finden am Osterwochenende zahlreiche Veranstaltungen statt. (Symbolbild)

Trotz Schnee in Teilen Sachsen-Anhalts: Im Land finden am Osterwochenende zahlreiche Veranstaltungen statt. (Symbolbild)

Trotz Schnee in Teilen Sachsen-Anhalts: Im Land finden am Osterwochenende zahlreiche Veranstaltungen statt. (Symbolbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Veranstaltungen im Überblick Osterwochenende in Sachsen-Anhalt

Hauptinhalt

Was tun am langen Osterwochenende? Zoos, Burgen und Schlösser laden zur Ostereiersuche ein. Museen, Parkbahnen und Fähren nehmen an diesem Wochenende wieder den Betrieb auf. Ein Überblick zu Veranstaltungen in Sachsen-Anhalt.