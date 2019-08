Denn wie sicher der Schulweg ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Zum Beispiel, ob sich Autofahrer an die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit halten. Das wurde am Morgen an mehreren Orten von der Polizei kontrolliert, unter anderem vor der Grundschule in Burg-Süd im Jerichower Land. Dort blitzten und laserten die Beamten. Gleichzeitig kontrollierten sie aber auch, ob die Kinder in den Autos angeschnallt waren.