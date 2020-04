Forderung Corona-Krise: Sorgen bei Sicherheitsdiensten

Die Corona-Krise hat die Sicherheitsfirmen in Sachsen-Anhalt unterschiedliche Auswirkungen. Das sagte die Sprecherin des Bundesverbandes der Sicherheitswirtschaft Silke Wollmann MDR SACHSEN-ANHALT. Die Firmen seien unterschiedlich aufgestellt, sagte sie. Einige könnten freigesetztes Personal schnell wieder anderswo einsetzen, in Supermärkten etwa oder in Shoppingcentern, weil diese ohne Kundenkontakt nun auch stärker bewacht werden müssten. Andere Firmen treffe die Krise härter, etwa die, die sich vor allem auf Veranstaltungen spezialisiert hätten. "Derzeit gebe es ja weder Konzerte noch Sportveranstaltungen", sagt Wollmann. Diese Firmen hätten jetzt sicher größere Schwierigkeiten. Hinzu komme ein hoher Krankenstand. Er liegt laut Wollmann derzeit bei knapp unter 30 Prozent. Das könnten einige Firmen gut abfedern, andere weniger.

Sicherheitsdienst zählt nicht immer zu systemrelevanten Berufen

Ein großes Problem sei, dass die Sicherheitsleute nicht in allen Bundesländern zu den systemrelevanten Berufen zählten. Wenn das so wäre, hätten die Mitarbeiter zum Beispiel Anspruch auf Notbetreuung in Kita oder Schule.

In Sachsen-Anhalt gehören nach Angaben des Sozialministeriums Angestellte in Sicherheitsfirmen nicht automatisch zu den unentbehrlichen Schlüsselpersonen. Da beispielsweise Diskotheken geschlossen sind, seien etwa Türsteher derzeit ohnehin nicht im Einsatz. Anders verhalte es sich bei Sicherheitsfirmen, die Standort der Pharmazeutischen Industrie bewachen. So heißt es aus dem Sozialministerium weiter: "Diese Mitarbeiter von Sicherheitsfirmen können entsprechend als Unterstützungsbereich der pharmazeutischen Versorgung eingeordnet werden, wodurch auch die Beschäftigten der Sicherheitsfirma als unentbehrliche Schlüsselpersonen zu bewerten sind."

Forderung auch von Securitas