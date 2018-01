Feiertagsbilanz Friedliche Silvesternacht in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt ist der Jahreswechsel nach bisherigen Informationen überwiegend friedlich verlaufen. Das erfuhr MDR SACHSEN-ANHALT aus den Polizeidirektionen.

Eine Sprecherin der Direktion Süd sagte, nach derzeitigem Ermittlungsstand sei nicht mehr passiert als bei Jahreswechseln in der Vergangenheit.

Nach Informationen des Polizeireviers Börde sprengten Unbekannte in der Silvesternacht zudem mehrere Briefkästen, unter anderem in Haldensleben und Hadmersleben. Herumliegende Briefe seien von den Polizeibeamten aufgesammelt und in einen anderen Postkasten geworfen worden.