Feuerwerksverbote zu Silvester gelten in Sachsen-Anhalt nur in wenigen Orten. Dazu zählen im Harz die Städte Wernigerode und Quedlinburg: Zu Fachwerkhäusern soll beim Feuerwerk ein Mindestabstand von 100 Metern eingehalten werden, um die empfindlichen Häuser vor Bränden zu schützen. Somit dürfen in Quedlinburg in nahezu der gesamten Innenstadt und in Wernigerodes Altstadt keine Feuerwerkskörper gezündet werden. Wer dagegen verstößt, muss mit Geldstrafen bis zu 50.000 Euro rechnen. Auch im Nationalpark Harz ist Feuerwerk nicht erlaubt.

In Stolberg, einem historischen Ort im Südharz, gilt dagegen kein Feuerwerksverbot. "Unsere Linie ist es, nicht mit Verboten, sondern mit Überzeugungskraft zu arbeiten, um die für die Umsetzung klimapolitisch sinnvoller Maßnahmen notwendige Akzeptanz in der Bevölkerung zu generieren", antwortet ein Sprecher des Bürgermeisterbüros MDR SACHSEN-ANHALT. So gehe die Stadt selbst mit gutem Beispiel voran: Zum Abschluss des Weihnachtsmarkts sowie des Stadtfests werde es statt eines Feuerwerks eine Lasershow geben.

Verbote auch in Tangermünde und Havelberg

In Havelberg ist Feuerwerk nur in direkter Umgebung des Doms untersagt. (Archivbild) Bildrechte: David Heller Auch in der Altstadt von Tangermünde im Landkreis Stendal in der Altmark gilt ein Feuerwerksverbot. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT treffen sich die Bewohner zu Silvester am Hafen auf der Promenade zu einem gemeinsamen Feuerwerk – außerhalb der Stadtmauer.



In Havelberg gilt im Dombezirk, insbesondere auf dem Domvorplatz sowie im Kerngebiet der Altstadt, ein Zündverbot, teilte die Stadt auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit. Dieses Verbot ergibt sich aus der ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz. Demnach ist das Abbrennen von Pyrotechnik in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden verboten.

Debatte um Feinstaubbelastung durch Feuerwerk

Nach Ansicht von Sachsen-Anhalts Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) sind komplette Verbote von Raketen und Böllern nicht das richtige Mittel. Feuerwerk gehöre zur Kultur. Die Politikerin befürwortet aber zentrale Feuerwerke, um die Feinstaubbelastung an Silvester und Neujahr zu reduzieren.