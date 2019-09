Syrien ist im Zeitraum von 2015 bis 2019 das Land, aus dem die meisten Flüchtlinge nach Sachsen-Anhalt gekommen sind. Außerdem ist Afghanistan stets unter den fünf größten Flüchtlingsgruppen zu finden, wie die Statistik des Innenministeriums zeigt. Was auch deutlich wird: 2015 wurden auch viele Flüchtlinge aus Albanien und dem Kosovo verzeichnet – danach nicht mehr. Ein möglicher Grund: Diese Länder wurden zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt. Sollten Asylsuchende aus diesen Länder Anträge stellen und nicht nachweisen können, dass ihnen in ihrem Heimatland eine Verfolgung droht, wird der Antrag mit "offensichtlich unbegründet" abgelehnt. So lautet die Erklärung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Dass Personen aus den sicheren Herkunftsstaaten seltener in Sachsen-Anhalt aufgenommen wurden, zeigt sich auch in den statistischen Zahlen zu den Abschiebungen (siehe Fakt 4).