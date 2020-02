Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich auch in Europa aus. In Sachsen-Anhalt gibt es bislang aber keinen Grund zur Panik. Die Behörden fühlen sich gut vorbereitet.

Bildrechte: imago images/Science Photo Library

In vielen Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt geht es am Morgen in diesen Tagen um das neuartige Coronavirus. "Wir erhalten jeden Morgen einen Lagebericht", erzählt Amtsärztin Christine Gröger aus Halle im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Schwierigkeiten sehe sie aktuell nicht, sagt Gröber – schiebt aber hinterher: "Wobei wir nicht sagen können, wo die Reise am Ende hingeht." Klar ist: In Sachsen-Anhalt gibt es bislang keine bestätigte Infektion mit dem Coronavirus.