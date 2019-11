Ganz offiziell wird der Mauerfall in der Gedenkstätte Marienborn gefeiert. Dort findet eine gemeinsame Veranstaltung der Länder Sachsen-Anhalt und Niedersachsen statt. Unter anderem werden dort die Ministerpräsidenten Reiner Haseloff und Stephan Weil erwartet. Vor dem Festakt gibt es einen ökumenischen Gottesdienst. Die Grenzübergangsstelle Marienborn war die größte an der innerdeutschen Grenze außerhalb Berlins. MDR SACHSEN-ANHALT sendet ab 19 Uhr im Fernsehen von vor Ort.

Am Montag gibt es eine Festveranstaltung am Grenzdenkmal in Stapelburg. Der Grund für den späteren Termin: Erst am 11. November 1989 wurde die Grenze im Rahmen der Friedlichen Revolution in Stapelburg geöffnet. Auf dem Programm stehen beispielsweise die Präsentation von Schülerprojekten zum Mauerfall und die Multivisionsshow "Abenteuer Grünes Band – Vom Todesstreifen zur Lebenslinie".