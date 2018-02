Interventionszeiten So lange braucht die Polizei zum Einsatzort

Unabhängig davon, dass die Polizei nach Angaben des Innenministeriums immer bemüht ist, bei jedem Einsatz schnellstmöglich vor Ort zu sein, gibt es in Sachsen-Anhalt regionale Unterschiede bei den Interventionszeiten. Im Schnitt am schnellsten (Ø 19 Minuten und 57 Sekunden) war die Polizei in den vergangenen vier Jahren in Dessau-Roßlau am Einsatzort, am längsten dauerte es im Saalekreis (Ø 29 Minuten und 6 Sekunden).