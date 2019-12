Die Deutsche Bahn stellt über eine Datenschnittstelle die Betriebsinformationen ihrer Fahrstühle in Echtzeit zur Verfügung. Journalisten des Bayerischen Rundfunks haben zwischen August 2018 und November 2019 den Betriebszustand aller kundenrelevanten Fahrstühle abgefragt. Da es bei einigen Abfragen zu Störungen bei der Datenübertragung kam, ist der erhobene Zeitraum länger als die 365 Tage, die in die Analyse eingeflossen sind. Es wurde bei der Auswertung nur die von der Bahn definierte "kundenrelevante Hauptzeit" von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr berücksichtigt.



Die Fahrstühle können drei unterschiedliche Zustände melden: ACTIVE, INACTIVE und UNKNOWN. Die Verfügbarkeit eines Fahrstuhls ist der Anteil der ACTIVE- und UNKNOWN-Zeiten an der Gesamtzeit. Beispiel: Innerhalb von 16 Stunden ist ein Aufzug 14 Stunden verfügbar. Er hat in diesem Zeitraum eine Verfügbarkeit von 14 / 16 = 0.875 (87,5 %). Die Ursachen für INACTIVE-Meldungen, etwa Vandalismus, Wartungsarbeiten oder technische Defekte, konnten nicht an den Daten abgelesen werden.



Wie oft ein Fahrstuhl an einem Bahnhof in Ihrer Nähe ausgefallen ist, können Sie auf der Internetseite des Bayerischen Rundfunks überprüfen.