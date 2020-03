In Sachsen-Anhalt sollen auch Selbständige und Mittelständler Soforthilfen vom Land bekommen. Das teilte die Landesregierung mit. Die Zuschüsse in Höhe von insgesamt 150 Millionen Euro seien dafür gedacht, Umsatzausfälle durch die Corona-Pandemie abzufedern. Das Geld sei für Solo-Selbständige, Freiberufler, Künstler, Landwirte und Betriebe mit bis zu 50 Mitarbeitern bestimmt. Spätestens ab Montag sollen die Zuschüsse beantragt werden können. Wer die Hilfen bekommen will, muss eidesstattlich versichern, dass er in wirtschaftlichen Nöten ist und seine laufenden Kosten nicht aus anderen Quellen bestreiten kann. Ziel sei es, Insolvenzen zu vermeiden und Arbeitsplätze zu sichern.