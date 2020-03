In Anhalt und Wittenberg sind nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT bislang nur wenige größere Veranstaltungen aus Sorge vor dem Coronavirus abgesagt worden. Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gelten – vom Krankenhaus in Zerbst abgesehen – keine Verbote oder Sperrungen. Allerdings hat das Jobcenter am Montag seinen Gesundheitstag in Zerbst (geplant für 11. März) und die "Frühjahrsoffensive" (geplant für 25. März) in Bitterfeld abgesagt. Dabei handele es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, teilte das Jobcenter mit. Über einen Ersatztermin werde später informiert.

Über das Spring-Break-Festival in Pouch im Mai soll erst später entschieden werden. Dort werden mehr als 20.000 Besucher erwartet. Über Absagen werde sowieso immer im Einzelfall entschieden, sagte Ronald Gauert vom Landkreis Wittenberg am Montag MDR SACHSEN-ANHALT. Gegen eine Absage des "Frühlingserwachen" in Wörlitz am 21. und 22. März spreche zum Beispiel, dass die Veranstaltung unter freiem Himmel geplant ist. Man werde situativ entscheiden, sagte Gauert. So werde das auch bei bevorstehenden Festivals in der Eisenstadt Ferropolis gehandhabt.

Auch in Dessau-Roßlau gibt es nach den Worten von Stadtsprecher Carsten Sauer bislang keine Verbote von Veranstaltungen. Das Anhaltische Theater mit seinen 1.000 Plätzen bleibe ebenso wie die Anhalt-Arena mit 3.000 Plätzen geöffnet, sagte Sauer.

Was tun nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet? Sachsen-Anhalter, die in diesen Tagen aus einem Risikogebiet mit besonders vielen Infektionen mit dem Coronavirus zurückkommen (zum Beispiel aus Südtirol), sollen sich nach Angaben des Sozialministeriums auf eigene Faust zwei Wochen lang in häusliche Quarantäne begeben. So werde das Risiko minimiert, das Virus weiter zu verbreiten.

Wegen der steigenden Zahl an Coronavirus-Fällen ist auch die für Freitag geplante Berufsfindungsmesse in Magdeburg vorsichtshalber abgesagt worden. Das teilte die Industrie- und Handelskammer Magdeburg am Montag mit. "In der jetzigen Situation ist es wichtig, die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen", sagte ein IHK-Sprecher. Die Messe soll jedoch zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Einen Termin gebe es noch nicht.



Interessierte könnten sich mit Hilfe eines Messekatalogs, der zeitnah online erscheinen soll, über mögliche Ausbildungsplätze informieren, hieß es. Zu den vergangenen Berufsmessen kamen mehrere Hundert Menschen.