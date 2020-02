Wenn es zu Unruhen kommt, muss häufig Sebastian Rudloff vor die Kameras und Mikrofone der Medien treten. Sein "Shop am Hassel" war der erste Späti am Platz und wird oft als Anziehungspunkt für Krawallmacher ins Feld geführt. "Es gibt hier Stress, es gibt in ganz Magdeburg Stress, nicht nur hier", sagt Rudloff. "Wo Menschen sich treffen und wo viel Alkohol getrunken wird, da gibt es halt verschiedene Meinungen. Ich weiß nicht, warum man dann aggressiv um sich schlagen muss. Aber manche Menschen sind halt so. Manche ziehen sich zurück, manche erzählen viel, manche sind aggressiv. Das hat jetzt nichts mit so nem Laden zu tun."