Abstand halten, Mundschutz tragen und möglichst bargeldlos zahlen – in zahlreichen Supermärkten und Fachgeschäften soll aus hygienischen Gründen derzeit nur mit Karte gezahlt werden. Diese Praxis ist zwar unter dem Blickwinkel der Hygiene richtig, kann die Kunden aber teuer zu stehen kommen. Das Verbraucherportal Biallo.de hat bundesweit versteckte Gebühren bei Kartenzahlungen untersucht und ist bei Sparkassen und Volksbanken in Sachsen-Anhalt fündig geworden.

Kunden sollten darauf achten, ob in Preislisten oder auf Kontoauszügen Gebühren für "beleglose Buchungen" aufgeführt sind, so das Portal. Das seien womöglich Gebühren für Kartenzahlungen.

In Preislisten anderer Kreditinstitute finden sich Kartenzahlungsgebühren unter dem Begriff "Lastschriften". Für die "Einlösung von Lastschriften" erhebt beispielsweise die Sparkasse Mansfeld-Südharz eine Gebühr von 0,40 Euro pro Posten im "Sparkassen-Girokonto", einem Kontomodell mit relativ geringerer Grundgebühr. Auch sie gehört laut Biallo zu den teuersten zehn Banken in ganz Deutschland.

Das Logo der Volks- und Raiffeisenbanken (Symbolbild). Bildrechte: dpa

Die Volks- und Raiffeisenbank Eisleben erhebt laut Biallo.de die höchsten Gebühren in Sachsen-Anhalt: 0,55 Euro pro Kartenzahlung. Wer sich über die Entgelte, Kosten und Leistungen informieren möchte, muss das Preis-Leistungsverzeichnis in einer Filiale anfragen: "Dieses können Sie in unseren Geschäftsstellen einsehen und auf Nachfrage wird es Ihnen auch ausgehändigt", so die Aussage auf der Webseite.



Transparenter ist im Internet die Volksbank Gardelegen – auch hier kann eine Kartenzahlung bis zu 0,50 Euro kosten. Wer auf der Webseite der Regionalbank den Girokonto-Vergleich öffnet, sieht das auf den ersten Blick.