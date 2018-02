SPD-Landesvorsitzender Burkhard Lischka Bildrechte: MDR/Anja Schlender

Ein Mitgliedervotum würde eine neue Bundesvorsitzende oder einen neuen -Vorsitzenden mit einem solchen Rückhalt ausstatten, so Lischka. "Deshalb sollten wir uns in dieser Situation nicht auf die Wahl durch einen Parteitag beschränken, sondern eine Mitgliederbefragung durchführen."



"Was wir uns in unserer Lage überhaupt nicht erlauben können, ist ein Gegensatz zwischen 'oben' und 'unten' in der SPD“, ergänzte die stellvertretende Landesvorsitzende Katja Pähle. "Deshalb sollten wir die gesamte Partei bei der Entscheidung einbeziehen und so zugleich die neue SPD-Spitze mit einer starken Legitimation ausstatten."