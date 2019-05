Auf der Autobahn 9 bei Dessau-Ost gehen die Vorbereitungen der anstehenden Betonkrebs-Sanierung weiter. Nachdem Anfang April bereits die Auffahrt nach München gesperrt war, sind nun die Auf- und Abfahrt in Richtung Berlin an der Reihe.

Für Dessau-Ost gelten bis zum 10. Mai diese Umleitungen: Fahrern in Richtung Berlin wird empfohlen, zunächst die Auffahrt in Richtung München zu nehmen und an der Anschlussstelle Dessau-Süd auf die Berliner Fahrbahn zu wechseln. Das bedeutet einen Umweg von rund 20 Kilometern. Fahrzeuge in Richtung Berlin müssen, um Dessau-Ost abfahren zu können, einen Umweg in Richtung Norden über Vockerode nehmen und dort wenden, was einen gut sieben Kilometer langen Umweg bedeutet.