Über die genauen Gründe für seinen Abschied verliert der Manager des Drittligisten kein Wort. Zumindest im Moment noch nicht. Denn: "Meine Person ist gerade völlig uninteressant. Es geht nur um den HFC. Wir müssen jetzt alles daran setzen, dem Verein eine Perspektive zu geben. Da stellt jeder sein Ego hinten an."

Der Hallesche Fußball Club steckt in der Krise. Sportlich war der Auftakt in das neue Spieljahr am vergangenen Sonnabend zwar vielversprechend: Der Tabellenzwölfte gewann daheim gegen Aalen mit 3:2. Doch finanziell hakt es gewaltig. Der Klub muss eine Liquiditätslücke von etwa 1,4 Millionen Euro schließen. Ein Benefizspiel sowie Spenden von Fans und weitere Zuwendungen von Sponsoren sollen helfen.