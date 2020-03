FCM-Trainer Jens Härtel musste es nach dem Spiel beim MSV Duisburg noch mal betonen: "Natürlich sind wir her gefahren, um zu gewinnen." Ganz so selbstverständlich ist das jedoch nicht, wenn man beim Tabellenführer antritt. Am Ende nimmt der 1. FC Magdeburg einen Punkt mit und kann diesen durchaus als Bonus verbuchen. Denn ein Duisburger Sieg wäre im Vorfeld sicher keine Überraschung gewesen. Auch Härtel war mit dem Unentschieden zufrieden: "So wie es gelaufen ist, können wir mit dem Punkt leben."