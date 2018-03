Die erfolgreiche Sportlerin liebt die Abwechlsung: Biathlon, Skilanglauf und Handbike Bildrechte: IMAGO

Andrea Eskau ist ein Phänomen. Sie selbst sagt, sie glaube daran, dass sich harte Arbeit auszahle. Wenn man sehr viel investiere, mehr als die Gegnerschaft, die in Pyeonchang alle ihre Töchter hätten sein können, dann könne man mithalten, so Eskau. Nach ihrem Alter gefragt, kontert sie: "Im paraolympischen Sport ist es so, dass man ein bisschen länger in der Weltspitze mitmischen kann." Somit sei auch der Ehrgeiz da.



1.500 Trainingsstunden absolvierte die Athletin für Pyeonchang. Das entspricht etwa drei bis vier Stunden am Tag – und das neben einem Vollzeitjob am Bundes-Institut für Sportwissenschaft in Bonn. Das ist ihr wichtig, betont Eskau. Sie will nicht finanziell vom Erfolg abhängig sein.