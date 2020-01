Pleite gegen Zwickau Ein Anfang ohne Zauber beim FCM

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. So schrieb es Hermann Hesse einst in seinem Werk "Stufen". Und so sollte es auch gelten für das Heimspiel des 1. FC Magdeburg gegen den FSV Zwickau. Zum ersten Mal stand Claus-Dieter Wollitz als Cheftrainer beim Drittligisten an der Seitenlinie. Dieser letzte Samstagnachmittag im Januar 2020 markierte den endgültigen Beginn der von den Verantwortlichen ausgerufenen "neuen Zeitrechnung" beim FCM. All die Ungewissheit, all das Bangen und Hoffen der Fans verblassten angesichts der Pässe, Grätschen und Abschlüsse auf dem Platz.