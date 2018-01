Aufstiegskampf des FCM Keiner hat gesagt, dass es leicht wird

Christian Neidhart musste einschreiten. Das gebot seine Kollegialität. "Ich gewinne hier gerade den Eindruck, dass zwanghaft versucht wird, etwas Negatives zu finden beim 1. FC Magdeburg", sagte der Trainer des SV Meppen auf der Pressekonferenz nach dem 0:0 in der MDCC-Arena. In den Minuten zuvor hatte sich FCM-Coach Jens Härtel mit zahlreichen Fragen und Nachfragen zur Taktik konfrontiert gesehen. "Man muss doch sehen, wo der FCM steht, wie viele Punkte er schon geholt hat und dass die Mannschaft es auch heute versucht hat", äußerte Neidhart sein Unverständnis für die bei den Fragestellern durchschimmernde Grundsatzkritik. "Wer auf dem Platz war und sich den mal angeschaut hat, weiß, wie schwer das hier heute war. Da verstehe ich die Fragestellungen nicht und warum man hier krampfhaft etwas Negatives sucht."

Das hätte das Ende sein können. War es aber nicht. Eine letzte Frage aus der Runde. Die im Tenor lautete: Bereits fünf verschenkte Punkte 2018, keine Leichtigkeit mehr, dabei waren sich doch alle Experten sicher, dass der FCM bereits aufgestiegen sei, tauchen denn da nicht langsam Zweifel beim Trainer auf, dass die Mission Aufstieg scheitern könnte?

"Von uns hat keiner gesagt, dass es einfach wird", erklärte Härtel. "Wir wissen, wie schwer es ist, in der dritten Liga zu gewinnen. Es war außergewöhnlich, wie viele Punkte wir in der Hinrunde geholt haben. Das wird schwer zu wiederholen. Aber heute kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat unsere Vorgaben umgesetzt. Und wenn wir das Woche für Woche schaffen, werden wir auch wieder Siege einfahren. Ob es dann am Ende für den Aufstieg reicht oder nicht, werden wir sehen. Dafür ist die Saison noch lang."

Es war außergewöhnlich, wie viele Punkte wir in der Hinrunde geholt haben. Das wird schwer zu wiederholen. Aber heute kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. FCM-Trainer Jens Härtel

Jens Härtel (l.) war mit der Defensivarbeit seiner Mannschaft gegen Meppen zufrieden. Bildrechte: IMAGO

Winzigkeiten entscheiden – auch auf dem Acker

Das Besondere am Fußball ist seine Betrachtung. Die nimmt – bei manchen Begleitern des Geschäfts sowie Anhängern – zum Teil perfide Züge an. Gesamtsituationen werden Spieltag für Spieltag neu bewertet. Dabei gibt es kein Mittelmaß. Wer gestern noch der Held war, wird morgen aus der Stadt gejagt. Wer gestern noch um den Aufstieg kämpfte, heißt morgen das Abstiegsgespenst willkommen. Oft nimmt das Maß des Hinterfragens lächerliche Züge an – vor allem gemessen daran, welch Winzigkeiten ein Fußballspiel entscheiden können.

Hätte Magdeburgs Stürmer Christian Beck kurz vor dem Pausenpfiff seinen Fuß zwei Zentimeter näher an den Ball gebracht, hätte der FCM sein erstes Heimspiel des neuen Jahres vielleicht gewonnen. Gleiches wäre eventuell passiert, wenn Mittelfeldmann Dennis Erdmann wenige Minuten nach der Halbzeit in einem um 10 Grad spitzeren Winkel gegen den Ball getreten hätte. Dann wäre das Spielgerät bestimmt ins Netz und nicht 4,5 Zentimeter weiter oben gegen die Latte geknallt. Andersherum: Hätte FCM-Keeper Jan Glinker seinen Arm um drei Kilometer pro Stunde langsamer bewegt, hätte er den Volleyschuss von Meppens Benjamin Girth niemals entschärft. Aber so war das doch eine glänzende Parade. Sie erkennen die Details und das Abstruse daran?

Wir sind Magdeburg. Wir müssen uns jeden Punkt hart erkämpfen. Und wir sind heute alle mit einem dreckigen Trikot vom Platz gegangen. FCM-Profi Dennis Erdmann

Dennis Erdmann (oben) setzte kurz nach der Halbzeit einen Fernschuss an die Latte. Bildrechte: IMAGO

Im torlosen Duell zwischen Magdeburg und Meppen gab es vor 16.606 Zuschauern zu Recht keinen Sieger. Beide Mannschaften hatten Chancen. Beide scheiterten teils kläglich. Hinzu gesellte sich ein Fußball-Acker. Fertig war das 0:0. "Der Ball war gefühlt mehr in der Luft als auf dem Boden", sagte Meppens Trainer Neidhart. "Aber bei den Platzverhältnissen war nicht mehr möglich. Das war heute alles sehr umkämpft."

Christian Beck sagte mit ernster Miene über den Rasen: "Wir wollen aufsteigen, dann müssen auch die Bedingungen dafür geschaffen werden. Das geht so nicht. Kurzpassspiel war hier nicht möglich." Und Dennis Erdmann meinte auf Nachfrage gewohnt ironisch: "Da lagen noch Kerzen vom Weihnachtssingen drauf. Wenn wir unseren Job so machen würden wie die Verantwortlichen für den Rasen, wären wir Tabellenletzter. Aber das ist nicht mein Bier, ich muss Fußball spielen. Vielleicht werde ich später mal Greenkeeper."

Vorerst bleibt Erdmann aber Fußballarbeiter. Und für den FCM steht nach zwei Partien – einem 1:3 in Erfurt und nun dem Remis gegen Meppen – im neuen Spieljahr fest: Der Aufstiegskampf wird ein Kampf.

Fans und Mannschaft – weiterhin eine Einheit

Wen wundert's? Die Kicker des FCM jedenfalls nicht. "Wir können nicht jedes Spiel 4:0 gewinnen. Wir sind Magdeburg. Wir müssen uns jeden Punkt hart erkämpfen. Wer heute hier mit einem sauberen Trikot vom Platz gegangen ist, hat nicht gekämpft – aber bei uns hatten am Ende alle ein dreckiges Trikot", sagte Dennis Erdmann, der für Kapitän Marius Sowislo in die Startelf gerückt war. Der eingewechselte Philip Türpitz meinte: "Wir haben immer gewusst, dass noch nichts entschieden ist. Die Gegner sind gegen uns jetzt noch motivierter, wollen uns ein Bein stellen. Darüber dürfen wir uns aber keine Gedanken machen. Wir müssen jetzt an unserer Chancenverwertung arbeiten, Kontinuität reinbringen und die Punkte holen – dann hat sich das Ding auch erledigt." Der FCM steht, mit fünf Punkten Vorsprung zum Dritten Wiesbaden, aktuell auf Rang zwei.

Wir haben immer gewusst, dass noch nichts entschieden ist. Die Gegner sind gegen uns jetzt noch motivierter und wollen uns ein Bein stellen. FCM-Profi Philip Türpitz

Philip Türpitz (am Boden) wurde in der Schlussphase eingewechselt. Bildrechte: IMAGO

Mannschaft und Fans bilden weiterhin eine Einheit. Auch wenn manche Anhänger nach dem Unentschieden in den sozialen Netzwerken schon wieder unkten und Grundsatzfragen stellten: Die aktive Fanszene überzeugt mit einer gesunden Einschätzung. So sprach ein Vertreter vor dem Anpfiff per Mikrofon zum Publikum und meinte: "Die Mannschaft hat sich unser Vertrauen erkämpft und das zahlen wir jetzt zurück. Wir haben ein gemeinsames Ziel, ihr kennt es, die Mannschaft kennt es und jetzt alle zusammen volle Power!"

Die deutsche Rap-Kombo 257ers hat einen Song im Repertoire namens: "Keiner hat gesagt, dass es leicht wird". Der Wortlaut des Refrains: "Heb die Hand und kämpf und geh deinen Weg. Leb dein Leben als wär's schon zu spät. Blick nach vorn und Faust nach oben – und lass dich nicht blenden von den tausend Idioten." Der perfekte Soundtrack zum Aufstiegskampf des FCM.

Mehr zum Thema