Andreas Obst wurde am 13. Juli 1996 in Halle an der Saale geboren. Seine ersten Schritte auf dem Parkett machte der Distanzspezialist beim USV Halle. 2011 verließ Obst seinen Heimatverein und wechselte zu den Brose Baskets Bamberg. Beim dortigen Kooperationspartner TSV Tröster Breitengüßbach überzeugte der 1,91-Meter-Mann in der Jugend- und Nachwuchs-Basketball-Bundesliga. Später gelang ihm das auch im Herrenbereich in der drittklassigen Pro B und zweitklassigen Pro A.



2014 unterschrieb Obst seinen ersten Profivertrag in Bamberg und feierte mit dem Team zwei Meisterschaften. Über Kurzeinsätze kam Obst jedoch kaum hinaus. 2016 wechselte er nach Gießen, im Folgejahr dann zu den Oettinger Rockets nach Gotha und in der vergangenen Spielzeit schließlich zum spanischen Klub Obradoiro CAB. Seit Juli dieses Jahres steht er beim Bundesligisten aus Ulm unter Vertrag.



Regelmäßig gehörte Obst zum Aufgebot der Jugendnationalmannschaften. 2017 wurde er erstmals in die A-Nationalmannschaft berufen und stand während der WM-Qualifikation regelmäßig für die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) auf dem Parkett. Nun wurde der 23-Jährige von Bundestrainer Henrik Rödl für die Weltmeisterschaft in China nominiert. Obst zählt damit zu den zwölf besten Basketballspielern Deutschlands.

Andreas Obst (am Ball) im Trikot der Nationalmannschaft Bildrechte: imago/Scanpix