Basketball-Coach Michael Opitz Roter Kopf aus Leidenschaft

"Das war alles sehr abenteuerlich"

Für das Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT wählt Opitz den Ort, wo alles begann: das Espresso Kartell, ein Café am Magdeburger Hasselbachplatz. Hier traf er sich 2003 erstmals mit Torsten Schierenbeck, damals Cheftrainer des Regionalligisten aus Magdeburg. Opitz – gebürtig aus und immer noch wohnhaft in Berlin – wurde Assistenz- und Individualtrainer. "Hier habe ich angefangen, Kaffee zu trinken. Das war unser Büro", sagt er. "Eine wilde Zeit. Damals hatte ich ein Auto, bei dem im Sommer die Kühlung defekt war und im Winter die Heizung. Aber wir hatten kein Geld, um das reparieren zu lassen. Das war alles sehr abenteuerlich."

Von seinem Gehalt als Basketballtrainer konnte Opitz damals nicht leben. Deshalb arbeitete er parallel bei einem Sponsor im Gesundheitsmanagement. Er sprach auf Tagungen vor hunderten von Callcenter-Mitarbeitern, pendelte von der Bundeshauptstadt aus nach Braunschweig, Hannover, Halle und für den Basketball nach Magdeburg.

Zwei Jahre lang machte Opitz den Job als Assistenztrainer. Dann kehrte er nach Berlin zurück. 2010 kam erneut ein Anruf aus Magdeburg. Opitz sollte diesmal als Chefcoach arbeiten. Das Team befand sich sportlich in einer prekären Situation. Er sagte zu. In seiner ersten Saison bewahrte Opitz den Klub vor dem Abstieg. In der zweiten Saison gelang der Sprung auf Platz vier. Dann musste er gehen.

Wie Opitz seine Spieler aus dem Nachtclub zerrte

Michael Opitz kann ein schwieriger Charakter sein. Er fordert alles von seinen Spielern. Das funktioniert auf Profi-Level. Doch in den Regionalligen, wo du als Trainer mit zum Großteil unerfahrenen ausländischen Profis und jungen deutschen Spielern, die noch ihre berufliche Laufbahn im Kopf haben, zusammenarbeitest, sorgt ein solcher Arbeitsethos oft für Probleme.

Opitz weiß das: "Wenn du zwei Jahre lang die jungen Spieler entwickeln musst, viel korrigieren musst und eigentlich nur ausbildest, dann gehst du den Leuten irgendwann auf den Zünder. Da verbrauchst du dich. Aber ich werde am Ende vom Verein dafür bezahlt, den Leuten auf die Nerven zu gehen. Wir haben ein Ziel, das wollen wir erreichen. Ja, es ist schwer. Aber ich kann Fehler auf dem Spielfeld nicht entschuldigen."

Und Fehler abseits davon auch nicht. Eine Anekdote aus seiner Zeit in Magdeburg ist in Sachsen-Anhalts Basketball-Szene legendär: Eine Gruppe von Spielern entschied sich an einem Freitagabend, feiern zu gehen. Am Tag darauf stand allerdings ein wichtiges Punktspiel auf dem Programm. Niemand von ihnen rechnete damit, dass Michael Opitz von dem nächtlichen Ausreißer erfahren würde – doch der hatte längst einen guten Kontakt zu den Türstehern aufgebaut.

Die riefen ihn also an, als die Truppe eintraf. "Was sollen wir machen?", fragten sie den Coach. "Passt auf, dass die Jungs den Club nicht verlassen, bevor ich da bin", sagte Opitz, setzte sich ins Auto und zog seine Spieler einen nach dem anderen aus dem vollen Prinzzclub. Ein Profi ruht sich in der Nacht vor einem Spiel aus. Junge Leute gehen gerne mal feiern. Michael Opitz spricht während einer Auszeit zu seinem Team. Bildrechte: MDR/Hartmut Bösener

Plötzlich im Spielzeuggeschäft

Nach zwei Jahren als Chefcoach hatte sich Opitz in Magdeburg verbraucht. Obwohl er das Team von einem Abstiegs- zu einem Aufstiegskandidaten geformt hatte. Der Klub peilte noch höhere Ziele an und suchte sich dafür einen neuen Coach. Die deutschen Spieler, die Opitz mit viel Überzeugungsarbeit aus Berlin geholt hatte, blieben. "Daran hatte ich damals zu knabbern", gesteht Opitz, der harte Hund. "Der Job kennt kein Erbarmen. Du kannst mehr richtig machen als falsch und bist am Ende trotzdem der, der zuschauen muss."

Genau so war es bei den Aschersleben Tigers. Dort übernahm Opitz den Erstregionalligisten 2012 im Abstiegskampf. Drei Spielzeiten später hatte er zweimal den Landespokal gewonnen und eine Spitzenmannschaft aufgebaut – und wurde dennoch mitsamt des Managers durch eine konstengünstigere Variante ersetzt, quasi ein Trainer und Sportdirektor in Personalunion kam.

Danach kehrte Opitz dem Basketballgeschäft vorerst den Rücken. Sein Netzwerk ist nach über 20 Jahren als Coach riesengroß. Täglich klingelte sein Telefon. Auch Jobangebote waren dabei. Doch: "Ich war enttäuscht und wollte einfach mal ein ganz normales Leben leben." Ohne Pendeln zwischen Arbeitsplatz und Wohnort. Ohne Erfolgsdruck an jedem Wochenende. Der Vater zweier Töchter nahm einen Job fünf Minuten von der Familienwohnung entfernt an – in einem Spielzeuggeschäft.

Doch sein Ruf blieb bestehen. Opitz ist der Mann, der kriselnde Mannschaften wieder in die richtige Bahn führen kann – mit harten Personalentscheidungen und hartem Training. Nach einem Fehlstart in die Saison 2016/2017 verpflichtete der Zweitregionalligist aus Wolmirstedt den Berliner also. Hinter dem Klub stand schon damals ein finanzistarkes Bauunternehmen. Bei dem arbeitet Opitz, der fließend Englisch spricht und schreibt, neben seiner Trainertätigkeit mittlerweile als Außenhandelskorrespondent. Auf dem Parkett hat er das Ziel Aufstieg am vergangenen Wochenende erreicht. Mit höchst professionellen Mitteln: Opitz nutzt zum Beispiel ein Video-Scouting-System, das sonst nur in den höheren Ligen verwendet wird und ihm automatisiert zu den statistischen Werten seiner Spieler mit einem Klick das entsprechende Videomaterial zur Verfügung stellt. Der Vertrag von Opitz bei den Baskets ist unbefristet. Diesmal soll sein Engagement länger dauern.

"Ohne meine Frau würde das alles nicht gehen"

Doch warum trainiert Michael Opitz eigentlich keinen höherklassigen Klub? Ein Grund: Die Jobs sind begrenzt. Gerade im Umkreis von Berlin. Mit Basketball eine Familie zu ernähren, gestaltet sich tausendmal schwieriger als im Fußball. Opitz hat es schon einmal versucht: Im Mai 2014 nahm er ein Jobangebot als Assistenztrainer beim damaligen Zweitligisten SC Rasta Vechta an. Sein alter Berliner Kumpel Stephen Arigbabu, langjähriger deutscher Nationalspieler und damals Vechtas Cheftrainer, hatte ihn um Unterstützung gebeten.

Opitz war begeistert von den Arbeitsbedingungen dort. Doch nur einen Monat später kehrte er damals zu den Aschersleben Tigers zurück. Die 450 Kilometer zwischen Vechta und Berlin waren zu viel. Ein familiärer Schicksalsschlag führte damals zur Rückkehr nach Sachsen-Anhalt. Was Michael Opitz aus dieser Erfahrung mitnahm: "Ich habe mich danach bewusst dagegen entschieden, höherklassig zu trainieren. Ich sehe das ja bei anderen Kollegen, da geht die Ehe in die Brüche, weil sie eine Fernbeziehung führen oder keine Zeit haben. Ich werde aber niemals das opfern, was mir im Leben am wichtigsten ist: meine Familie."

Natürlich: Michael Opitz lernte auch seine Frau über zwei Ecken über den Basketball kennen. Als 17-Jähriger übernahm Opitz die Leitung einer Mädchen-Basketball-AG in einer Berliner Schule. Es war seine erste Trainerstation. "Später, als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich dann erfahren, dass sie eines der Mädchen war, die während der Trainingseinheiten immer die Türen aufgerissen und gestört haben." Sie verliebten sich. Sie heirateten und gründeten eine Familie. "Basketball hat unser Leben bestimmt", sagt Opitz. "Ohne meine Frau würde das alles nicht gehen."

Auf dem jetzigen Level funktioniert das Wandern des Michael Opitz zwischen Basketballtrainer und Familienvater. Am 7. April, einem Samstagabend, zum Beispiel feiert seine Frau ihren Geburstag. Zeitgleich bestreiten die Baskets Wolmirstedt ihr letztes Heimspiel der Saison. "Ich werde in der Halle sein und da gibt es auch kein Murren von ihr", sagt Opitz. Denn der Weg von Wolmirstedt nach Berlin ist zu verkraften.

"Ich habe ein Leben, das mir den Freiraum bietet, den ich haben will. Ich kann mich einen großen Teil des Tages mit Basketball beschäftigen, meine Familie kommt auch nicht zu kurz", sagt Michael Opitz. "Manche sagen, dass ich nur ein Regionalligatrainer bin. Ja, aber ich bin ein guter! Außerdem bin ich fast 44 Jahre alt, ich brauche keine Pimmelvergleiche mehr."

Und die Sache mit dem roten Kopf? Opitz lacht: "Meine Durchblutung ist eben besonders gut."

