Unzählige geschwenkte Fahnen, über 90 Minuten lautstarke Unterstützung, eine Spielunterbrechung wegen Ausschreitungen samt gezündeter Pyrotechnik und am Ende die emotionale Verabschiedung von Aufstiegshelden – für die Fans des 1. FC Magdeburg war der Abschied aus der zweiten Bundesliga intensiv.

Doch was neben all den Offensichtlichkeiten kaum jemand bemerkte: Eine Woche vor der Kommunal- und Europawahl wurde es auf der Tribüne auch politisch. Die aktive Fan-Szene des FCM sendete am Sonntagnachmittag im Heimspiel gegen den 1. FC Köln eine deutliche Botschaft an die AfD.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde im "Block U" ein Spruchband hochgehalten, auf dem geschrieben stand: "Und wehe demjenigen, der sich anmaßt, in unserem Namen zu sprechen! 1. FCM – stärkste Kraft im Osten! Commando East Side – Gott will es!"

FCM-Ultras: "Klare Trennlinie zwischen uns und Parteien"

Was für die Mehrheit der 18.902 in der ausverkauften MDCC-Arena kaum verständlich war, wurde im Fan-Spieltagsheft "Planet MD" erklärt. Dort wandten sich die Ultras mit folgenden Worten an die blau-weißen Anhänger: "Uns ist egal, wie ihr politisch tickt, was ihr wählt und warum. Was uns jedoch definitiv nicht egal ist, wenn unser FCM, unsere Fan-Szene zum Spielball politischen Stimmenfangs verkommt."

Mit dem Spruchband solle "eine klare Trennlinie zwischen uns und Parteien, die glauben mit uns Profit schlagen zu können", gezogen werden, so stand es im "Planet MD" geschrieben.

Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT gab es mehrere Gründe für die Aktion. Zum einen hatte sich die AfD im März dafür eingesetzt, dass sich der Rechtsausschuss des Landtags mit dem Fall des verstorbenen FCM-Fans Hannes Schindler befasst. In den Augen vieler Anhänger war das nicht mehr als ein Versuch der Instrumentalisierung.

Letztendlicher Auslöser für das Spruchband am Sonntag war allerdings ein Plakat des AfD-Kreisverbandes Saalekreis. "Gott will es! AfD stärkste Partei im Osten", stand darauf geschrieben. Brisant, weil eine Zaunfahne mit der Aufschrift "Gott will es" seit Jahren vor dem "Block U" hängt und dem "Commando East Side", einer der führenden Fanclubs und laut eigener Aussage "Speerspitze" von "Block U", zuzuordnen ist.

"Der 1. FC Magdeburg und Block U stehen über allem"

"Commando East Side" stünde "seit jeher für das selbstlose Miteinander in unseren Reihen, egal, was du denkst, wie du aussiehst oder was dein Part in unserem Block ist", hieß es im "Planet MD". Und weiter: "Gerade weil auch wir keine homogene Gruppe sind, steht für uns eben unerschütterlich fest: Der 1. FC Magdeburg und Block U stehen über allem. Wenn also eine Partei wie die AfD meint, den Tod von Hannes in Stimmen umwandeln zu müssen, wenn die AfD glaubt mit Anfragen im Landtag unsere Fan-Szene angreifen und spalten zu können und wenn die AfD denkt, sie könnte unsere Fahnen und den einzig uns übertragenen Status der auserwählten Gottes für sich nutzen, werden wir sie eines Besseren belehren."

Trotz fortschreitendem politischen Engagement von Fan-Szenen ist ein solches parteipolitisches Statement eher selten. In der Regel beschäftigen sich die aktiven Fan-Szenen vor allem mit klassischen Fan-Themen wie beispielsweise Spielterminen oder der Kommerzialisierung des Fußballs.