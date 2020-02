Bildrechte: MDR/Jörn Rettig

Über den Autor Daniel George wurde 1992 in Magdeburg geboren. Nach dem Studium Journalistik und Medienmanagement zog es ihn erst nach Dessau und später nach Halle. Dort arbeitete er für die Mitteldeutsche Zeitung.



Im April 2017 zog es ihn zurück in seine Heimatstadt, in der er seitdem in der Online-Redaktion von MDR SACHSEN-ANHALT arbeitet.



Er hat 2010 von der Vorstellung René Monses als Präsident der BG Magdeburg berichtet. Und er saß als Fan von Alba Berlin an der Seitenlinie, als Steven Monse 2013 in der Euroleague gegen Istanbul spielte.