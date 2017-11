Verrückte Tauschaktion des MBC Die wertvollste Büroklammer Sachsen-Anhalts

Das Halbzeitfazit fiel großartig aus: von der Büroklammer zum E-Bike mit einem Wert von 2.600 Euro. Doch wie wird es nach dem Ende der Aktion in der kommenden Woche sein? "Alles, was jetzt noch oben draufkommt, ist ein Bonus", sagt Stefan Schedler. "Täglich werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr tauschen können, weil wir in so hohen Wertdimensionen angekommen sind." Doch Schedler meint: "Wenn jemand tauschen möchte, kann er sich sehr gerne bei uns melden. Wir freuen uns über Zuschriften aus ganz Deutschland und nehmen jeden Weg auf uns!"

Wer sich an der Tauschaktion des MBC beteiligen möchte, kann sich auf Facebook, Twitter, Instagram oder per Mail an office@mitteldeutscherbc.de an den Verein wenden. Übergeben werden soll der am Ende "ertauschte" Gegenstand, oder ein Scheck nach dessen Versteigerung, am 7. Januar 2018 im Rahmen des Top-Spiels gegen Bayern München in der Arena Leipzig.