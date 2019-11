Nutzer berichten in Internetforen, wie sie ein paar Tropfen täglich von chronischen Schmerzen oder Panickattacken geheilt hätten, sie dank CBD endlich in den Schlaf finden konnten. Allerdings sind auch gegenteilige Schilderungen von enttäuschten Nutzern zu finden, dass CBD bei ihnen keine Wirkung erzielt hätte. In den USA wurde der Wirkstoff bereits als Medikament zur Behandlung von Epilepsien bei Kindern zugelassen. Vorläufige Ergebnisse von Studien wecken Hoffnung, dass CBD auch Menschen mit einer Psychose helfen könnte. Deutsche Forschergruppen prüfen die Anwendung bei Krebs.

Noch ist die Studienlage für die allermeisten Indikationen allerdings zu dünn, die Wirkung durch die Forschung nicht ausreichend nachgewiesen. Zudem besteht der Verdacht, dass CBD in hohen Dosen erheblichen Einfluss auf den Stoffwechsel hat und Enzyme in der Leber hemmt. Auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten seien möglich, warnt die Weltgesundheitsorganisation.

Die rechtlige Lage ist unklar. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) erklärt, es sei keine Fallgestaltung bekannt, wonach CBD in Lebensmitteln, also auch Nahrungsergänzungsmitteln, verkehrsfähig wäre. Aus Sicht des BVL muss zwar für CBD-haltige Erzeugnisse vor dem Inverkehrbringen entweder ein Antrag auf Zulassung eines Arzneimittels oder ein Antrag auf Zulassung eines neuartigen Lebensmittels gestellt werden. Weil jedoch noch kein Urteil vorliegt, sind die Produkte leicht erhältlich.

Händlern von CBD-Produkten ist es in Deutschland nicht gestattet, Dosierungen zu empfehlen oder Wirkungen aufzuführen. Denn Nahrungsergänzungsmittel dürfen keine ausgeprägte pharmakologische Wirkung haben und nicht therapeutisch beworben werden. "Wenn zum Beispiel eine ältere Dame zu mir kommt mit chronischen Kopfschmerzen, kann ich ihr nur sagen, dass es Erfahrungen gibt, das CBD die Schmerzen lindern kann. Es gibt aber kein Versprechen", sagt Christopher Teschner.

Seit Anfang November betreibt der 28-Jährige die "Grüne Ecke" in Magdeburg. In den Holzregalen stehen allerlei CBD-Produkte: Tee, Öle, Balsam, Kapseln. Der kleine Laden ist modern eingerichtet und sauber – das Gegenteil einer Kiffer-Höhle. "Ich will, dass CBD rauskommt aus dieser Schmuddelecke", sagt Teschner. Und: "Ich will mich abgrenzen von irgendwelchen Hokuspokus-Kügelchenverkäufern und nicht wie ein selbst ernannter Wunderheiler auftreten. Bei uns ist alles seriös."

Mir haben mehrere Sportler bestätigt, dass ihnen CBD bei der Regeneration hilft. Und wenn sie das öffentlich machen, hilft das wiederum, Vorurteile abzubauen. Christopher Teschner, Inhaber eines CBD-Ladens in Magdeburg

Die Grüne Ecke arbeitet mit Großhändlern zusammen. Produziert wird in Italien und der Schweiz. Alle Inhaltsstoffe der Produkte sind genau aufgeschlüsselt, der THC-Gehalt nie höher als 0,2 Prozent, versichert Teschner. So, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist. CBD-Läden beispielsweise in Nordrhein-Westfalen oder Berlin, wo die Produkte bereits weiter verbreitet sind, werden von der Polizei regelmäßig auf die Einhaltung der Bestimmungen kontrolliert. Weil CBD-Produkte als Nahrungsergänzungsmittel gelten, fällt die medizinische Vorabkontrolle weg. Denn im Gegensatz zu Medikamenten muss keine Wirkung nachgewiesen sein. Angesichts des weltweiten CBD-Hypes wittern Betrüger mancherorts das schnelle Geld.