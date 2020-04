Das Angebot richtet sich dabei an Mitglieder aller Altersklassen. Aber vor allem die Jüngeren sollen durch prominente "Animateure" zum Mitmachen bewegt werden: So sind schon Videos mit Judoka Luise Malzahn, Diskuswerferin Nadine Müller oder der ehemaligen Ruder-Weltmeisterin Julia Lier entstanden.

"Ich mache das sehr gerne, weil das mein Verein ist, weil es meine Stadt ist und ich den Vereinsmitgliedern etwas zurückgeben möchte", sagt Lier. Und Grit Michalak ergänzt: "Wir machen diese Aktion, um den Leuten zu zeigen: Wir sind für Euch da."

Für die jungen Mitglieder in der Corona-Krise da sein – das will auch der BC Anhalt aus Dessau. Deshalb hat der Basketball-Klub nun Videosprechstunden für seinen Nachwuchs organisiert. Die jungen Korbjäger können ihren Trainern in Video-Gruppenchats zweimal pro Woche Fragen stellen und erhalten Anregungen für das Training daheim.

Nachwuchsspieler Conrad Eisfeld (l.) und sein Trainer Martin Weidig im Videochat Bildrechte: MDR/BC Anhalt

"Wir wollen so mit ihnen in Kontakt bleiben und neue Gewohnheiten schaffen. Wir müssen jetzt einfach kreativ sein, damit sie weiter am Ball bleiben und Spaß haben", erklärt Jugendleiter Martin Weidig. Deshalb hat er einen Wochentrainingsplan für die Kinder erstellt – mit Joggen, Seilspringen, Koordinationstraining und Übungen mit dem Ball. Weidig erzählt: "Das Angebot wird auch wahrgenommen. Da gab es schon viel positives Feedback von Eltern und Kids."