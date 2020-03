"Leipzig war mein größter Fehler"

So kehrte er 2012 zurück nach Halle. Zunächst für zwei Jahre. Dann wurde sein Vater krank und Kai Schmitz wechselte einmal mehr in die Heimat. Allerdings war eine erneute Rückkehr nach Halle fest vereinbart. Doch als es soweit war, legte der damalige Trainer Ken Latta sein Veto ein. Schmitz war verärgert, wollte aber doch zurück in die Region und zu seinen Freunden. So wechselte er im Sommer 2015 zum halleschen Erzrivalen nach Leipzig.

Der größte Fehler seiner Karriere, sagt der Verteidiger heute. "Das liegt gar nicht an den Leuten dort. Ich habe mich in Leipzig wohl gefühlt und zu den Beteiligten noch immer ein gutes Verhältnis. Aber ich bin eben ein sehr loyaler Mensch und deshalb hat sich falsch angefühlt, dort zu spielen." Nur wenige Monate später gab es ein Happy End und Schmitz konnte noch während der Saison zurück nach Halle wechseln.

Der Käpt’n mit dem schlechten Ruf

Hier präsentierte sich der Verteidiger als gereifter Führungsspieler und wurde bald darauf Kapitän der Mannschaft. Eine Amt, dass er nun bis zum Schluss innehatte. Weil Schmitz nach außen sehr viel professioneller auftrat als in seinen Anfangsjahren. Zudem versuchte er alle Spieler im Team mitzunehmen und ihnen zu helfen.

Auf dem Eis ging er, wenn es sein musste, gewohnt kompromisslos dazwischen – und profitierte dabei auch von seinem schlechten Ruf. "Es kam öfter mal vor, dass ich einem Gegner gewarnt habe, wenn er einen Mitspieler zu hart attackierte. Nach dem Motto: Noch einmal, dann bekommst du es mit mir zu tun. Das hat meist gereicht und derjenige hat sich dann zurückgehalten", sagt Schmitz grinsend. Was ihm entgegen kam, weil er selbst gar nicht mehr so viel Lust hatte, sich ständig zu prügeln. Die Drohung nahmen die Gegner dennoch ernst. Gerade in seiner Anfangszeit ging Schmitz (91) keiner Schlägerei aus dem Weg. Später wurde er ruhiger, behielt aber seinen schlechten Ruf. Bildrechte: imago images / Eibner

Schmähungen bei Facebook: "Das ging mir sehr nah"

Auch Auseinandersetzungen mit den eigenen Fans scheute Kai Schmitz nicht. Von einigen Anhängern fühlte er sich zuletzt zunehmend ungerecht behandelt. Vor allem im Internet gab es phasenweise überzogene Kritik. "Was da anonym abgegeben wurde, ging mir teilweise schon sehr nah. Die Leute können mir gerne ins Gesicht sagen, wenn sie etwas stört. Aber auf Facebook oder anderen Plattformen so über einen herzuziehen, nervt gewaltig."

Nach der jüngsten Derbypleite gegen Leipzig nahm die Kritik überhand. Schmitz überlegte, trotz seines Anschlussvertrags zu kündigen. Seine Mitspieler sprachen sich lautstark für einen Verbleib aus und bei einem Fanforum kam der Kapitän auch mit den Anhängern wieder ins Gespräch. Und auf den Instagrampost, mit dem er sein Karriereende verkündete, folgten zahlreiche positive und dankbare Reaktionen. Bis zum Ende seiner Laufbahn galt Kai Schmitz als Strafbankkönig von Halle. Bildrechte: imago images / Eckehard Schulz

Die ersten Schritte als Sportdirektor

Und so wird Kai Schmitz auch künftig das Gesicht der Saale Bulls bleiben – als sportlicher Leiter. Die ersten Schritte dafür hat er, unbemerkt von vielen, schon im Herbst seiner Spielerkarriere gemacht. Bereits in den vergangenen Jahren war er zunehmend an der Kaderplanung beteiligt. Künftig ist das sein Hauptaufgabenbereich.

Doch auch hier setzt die Corona-Epidemie seinem Tatendrang derzeit Grenzen: "Ich war schon voll dabei, die neue Saison zu planen. In den letzten Tagen und Wochen habe täglich acht Stunden mit Spielern und Agenten telefoniert. Das ruht jetzt erstmal alles." Das frühe Saisonende haben die Saale Bulls finanziell gut verkraftet. Weil aber nicht klar ist, welche Ausmaße die Epidemie auch wirtschaftlich haben wird, ist die Zukunft des Vereins, genau wie die vieler anderer Sportorganisationen, derzeit ungewiss.

"Die Zeiten ändern sich"

Schmitz lässt sich davon nicht beirren. Für die neue Saison hat er ein klares Bild vor Augen, wie die Mannschaft sich verändern soll: "Wir wollen einen besseren Mix finden, aus Leuten, die schonmal in der DEL2 waren. Und welchen, die da noch nicht waren, da aber hinwollen." Denn in der zurückliegenden Saison konnte eine sehr erfahrene Saale-Bulls-Mannschaft nur zu selten ihre Qualität zeigen.



Deswegen will Schmitz künftig streng auf professionelles Verhalten achten. Einen Spieler, wie er selbst lange Zeit war, würde er wohl nicht in seinem Team dulden. "Die Zeiten ändern sich eben und heute ist alles sehr viel athletischer. Danach müssen sich die Jungs richten, wenn sie hier spielen wollen."

Gibt es ein Comeback?

Aber was ist, wenn die Saale Bulls in der kommenden Saison eine ähnliche Verletztenmisere erleben wie in der abgelaufenen Spielzeit, wo phasenweise gerade noch zwei komplette Reihen zur Verfügung standen? In solchen Situationen ist es eine gewisse Tradition im Sport, dass dann Ex-Spieler, die noch immer im Verein sind, reaktiviert werden. Würde Schmitz die Schlittschuhe also vielleicht doch wieder anziehen, wenn Not am Mann wäre?

Der 34-Jährige lächelt und überlegt lange, bevor er antwortet. "Ich bin jetzt Sportdirektor", sagt er schließlich. "Aber man weiß nie, was passiert." Dann bestellt er sich ein Bier und ist wieder der, der er immer war: Ein sympathischer Sprücheklopfer, der alles für sein Team gibt. Nur eben nicht mehr auf dem Eis.