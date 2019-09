Remis gegen Duisburg Der FCM zwischen Enttäuschung und Erleichterung

Eigentlich war Tobias Müller der Held. Doch so richtig zum Feiern war dem 25 Jahre alten Innenverteidiger am Freitagabend nicht zumute. Ja, er hatte dem 1. FC Magdeburg mit seinem Treffer zum 1:1 in der Nachspielzeit doch noch zum Punktgewinn verholfen. Aber nein, so richtig glücklich waren sie beim Drittligisten nach dem fünften Unentschieden im achten Saisonspiel trotzdem nicht.

"Wir wollten natürlich unbedingt drei Zähler holen, sind jetzt aber auch mit dem einen Punkt nicht unzufrieden, so wie das Spiel gelaufen ist", sagte Müller. Zwar wieder nicht gewonnen, dafür aber wieder Moral bewiesen – eine wirre Mischung aus Enttäuschung und Erleichterung machte sich breit. Doch der Torschütze gab die Richtung vor: "Wir müssen das Positive mitnehmen: Dass wir seit sieben Spielen ungeschlagen sind."

Zu uncool nach dem Gegentor

Vor den weiteren Partien des Wochenendes belegt der FCM in Liga drei den achten Platz. Erst einmal hat der Klub verloren, zum Saisonauftakt daheim gegen Braunschweig mit 2:4. Doch auf der Habenseite stehen eben auch erst zwei Siege, ein 3:1 in Meppen und ein 5:1 daheim gegen 1860 München. Magdeburg hat so viele Unentschieden geholt wie keine andere Mannschaft der Liga.

"Es ist brutal schwer in der dritten Liga", sagte Mannschaftskapitän Christian Beck am Freitagabend. "Heute fühlt sich der Punktgewinn im Vergleich zu den anderen aber gut an. Vielleicht kann das bei uns auch nochmal neue Kräfte freisetzen vor dem schweren Spiel nächste Woche in Kaiserslautern."

Warum es wieder nicht mit einem Sieg geklappt hat? "Wenn du in den ersten 15 Minuten so Gas gibst, wie wir es getan haben, unbedingt das Tor schießen willst, dann aber so eine Backpfeife kriegst, dann ist das nicht einfach", sagte Beck mit Blick auf das Gegentor.

Bildrechte: imago images / osnapix Diese letzte Geilheit auf Tore, diese letzte Durchschlagskraft, der finale Pass, das fehlt mir bei uns noch. FCM-Cheftrainer Stefan Krämer

Leroy-Jacques Mickels schoss Duisburg nach einer Viertelstunde mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Der FCM, bis dahin die spielbestimmende Mannschaft, verlor daraufhin komplett seinen Rhythmus. "Duisburg hat das dann sehr erwachsen gespielt", sagte FCM-Cheftrainer Stefan Krämer – und implizierte damit zugleich auch, dass sich seine Mannschaft in dieser Phase des Spiels eher jugendlich beeindruckt präsentierte.

Kein Wunder, sagte Krämer: "Uns haben vier Spieler aus der ersten Elf gefehlt. Erfahrene Jungs, die nach dem Gegentor vielleicht cooler geblieben wären." Torwart Alexander Brunst, die Abwehrmänner Timo Perthel und Jürgen Gjasula sowie Offensivspieler Mario Kvesic fielen verletzungs- oder krankheitsbedingt aus. Ersetzt wurden sie durch Spieler wie Keeper Morten Behrens, Abwehrmann Brian Koglin oder Angreifer Sirlord Conteh, die in dieser Saison bislang kaum Einsatzzeit bekamen.

Erstes Pflichtspieltor für Müller seit fast fünf Jahren

Was positiv auffiel: Komplett zusammen brach das Team nicht. Der FCM fing sich wieder, bewies wie schon beim 1:1 in Jena vor zwei Wochen große Moral – und belohnte sich mit dem Fernschuss-Tor von Tobias Müller in der Nachspielzeit. Der Teamgeist stimmt offensichtlich, entwickelt sich auch durch solch ein spätes Erfolgserlebnis weiter.