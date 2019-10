In Tokio will sich Nadine Müller ihren großen Traum erfüllen.

In Tokio will sich Nadine Müller ihren großen Traum erfüllen. Bildrechte: IMAGO

Auch wenn das etwas salopp klingt: das war für mich eine Durchgangssaison. Nach Jahren, in denen Verletzungen mich ausgebremst haben, war die letzte Saison mit der EM in Berlin herausragend. In diesem Jahr konnten wir Dinge aufbauen und an der Technik arbeiten, ohne dass Verletzungen dazwischen kamen. Das tut dem Körper gut, das tut auch der Seele gut. Darauf wollen wir jetzt mit Blick Richtung Tokio aufbauen. Zum dritten Mal an den Olympischen Spielen teilzunehmen ist mein großes Ziel.