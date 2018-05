FCM-Sieg gegen Chemnitz Der Tag der großen Emotionen

Das letzte Heimspiel der Aufstiegssaison war beim 1. FC Magdeburg die perfekte Bühne für große Emotionen. Tränenreiche Verabschiedungen, einen weiteren Sieg, eine Überraschung und einen Ritterschlag – das alles bekamen die 21.893 Zuschauer am Samstagnachmittag in der MDCC-Arena zu sehen.

Der Führungstreffer von Christian Beck war sein 100. Pflichtspieltor für den 1. FC Magdeburg. Das bedeutete ihm viel. "Ich widme diesen Treffer Andreas Petersen", sagte er später. Der 57-Jährige hatte in dieser Woche erklärt, sein Traineramt bei Germania Halberstadt im Sommer aus gesundheitlichen Gründen niederzulegen und seine Laufbahn nach 31 Jahren zu beenden. Ex-FCM-Coach Petersen, der Christian Beck 2013 nach Magdeburg geholt hatte, wird sportlicher Leiter in Halberstadt. "Ich bin ihm sehr dankbar", sagte Beck am Sonnabend.