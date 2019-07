Niederlage gegen Uerdingen: Die alten Leiden beim HFC

Doch im Fußball zählen nicht Ballbesitz, Ecken oder Torschüsse, sondern bekanntermaßen Tore. Und da erzielte Uerdingen eins und der der HFC keins. Und so starten die Rot-Weißen mit einer Niederlage in die Saison, die in vielerlei Hinsicht an die vergangene Spielzeit erinnerte. Denn auch da trat der HFC oft dominant auf, ließ aber häufig zu viele Chancen liegen. Und ärgerte sich gerade in der Hinrunde mehrfach über unnötige Niederlagen. Genau wie an diesem Sonntag in Uerdingen.