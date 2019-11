Heimsieg gegen Unterhaching Die Rückkehr der Belohnung beim FCM

Und so war es am Samstagnachmittag für die SpVgg Unterhaching ja auch. Vor 15.257 Zuschauern in der MDCC-Arena setzte sich der FCM deutlich wie verdient mit 3:0 durch. "Viele Sachen, von denen wir überzeugt sind, dass sie hier zu dem Klub und in das Stadion und zu der Mannschaft passen, haben wir heute gesehen. Und an denen haben wir auch in den letzten Wochen konsequent gearbeitet, obwohl die Ergebnisse nicht immer befriedigend waren", sagte FCM-Cheftrainer Stefan Krämer. Und deshalb "bin ich sehr froh, dass sich die Mannschaft dann auch belohnt hat."