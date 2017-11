HFC-Profi Vincent-Louis Stenzel Die Rückkehr des Vergessenen

Plötzlich schweigt Vincent-Louis Stenzel. Gerade hatte er noch von seinem Urlaub in Südafrika erzählt. Doch nun geistern Befürchtungen durch seinen Kopf. Er stockt, und meint: "Schreib das vielleicht lieber nicht." Der Fußball-Profi des Halleschen FC will niemandem auch nur den kleinsten Raum geben, zu denken, er habe sich ausgeruht. Nein, dafür hat er zu hart gearbeitet. 15 Monate lang. Jeden Tag. "Stimmt", sagt er schließlich, "ich habe ja selbst dort meine Physiotherapie durchgezogen." Also: "Passt schon", meint er, "schreib das ruhig."

Vincent-Louis Stenzel hat sich nichts vorzuwerfen. Außer, dass er schneller am Ball war als einer der besten Mittelfeldspieler der Bundesliga. Der Schauplatz: Erdgas Sportpark. Das Datum: 23. August 2016. "Werde ich nie vergessen", sagt er. Drei Wochen zuvor hatte er seinen Vertrag beim Drittligisten aus Halle unterschrieben. Dann war Borussia Dortmund für ein Freundschaftsspiel zu Gast. Der Klub, bei dem der Flügelspieler ausgebildet wurde. 16 Minuten waren gespielt, als Nuri Sahin zu spät kam – und Stenzel anstelle des Balles erwischte. Die Diagnose von HFC-Mannschaftsarzt Thomas Bartels: "Im linken Knie ist alles kaputt, was kaputt gehen konnte."

Zwei Geburtstage hat der gebürtige Westfale seit seiner Verletzung gefeiert. Und nun, 15 Monate nach dem Drama gegen Dortmund, im November 2017, ist Vincent-Louis Stenzel zurück im Kader des Halleschen FC. Beim 3:0-Erfolg im Landespokal gegen den Verbandsligisten MSV Börde gehörte der mittlerweile 21-Jährige erstmals wieder zum Aufgebot. Er saß zwar die komplette Spielzeit über auf der Bank, aber: "Ich bin einfach erstmal froh, überhaupt wieder Woche für Woche um einen Platz im Kader kämpfen zu können", sagt er.

Nachrichten von BVB-Profi Sahin

Als er die Tür seines Apartments in der Silberhöhe hinter sich zuzieht, wirkt er glücklich. Wieder liegt eine Trainingseinheit ohne Beschwerden hinter ihm, drei Wochen trainiert er nun schon mit der Mannschaft – und wundert sich über sich selbst: "Erstaunlich, wie schnell ich mich fußballerisch nach so langer Zeit schon wieder reingefunden habe", sagt er. "Bis ich bei meinem alten Fitnesszustand angekommen bin, wird es zwar noch dauern. Da merke ich, dass ich noch Rückstand habe. Aber das Knie hält – und das ist im Moment das Wichtigste."

Das Knie hält – das ist im Moment das Wichtigste. Vincent-Louis Stenzel

Vor dem 23. August 2016 war Vincent-Louis Stenzel eine der ganz großen Hoffnungen des Halleschen FC. Die Verantwortlichen hatten ihn während eines Probetrainings genau beobachtet: Schnell, technisch gewandt, robust präsentierte sich der junge Mann. Bei der Saison-Generalprobe gegen den damaligen Zweitligisten Hannover 96 legte der 1,80 Meter große Rechtsaußen ein Tor auf und erzielte eins selbst. Der Lohn war ein Zweijahresvertrag.

Ausgebildet in den Jugendabteilungen von Borussia Dortmund, Mainz 05 und der TSG Hoffenheim sollte der ehemalige Juniorennationalspieler sein großes Talent in der dritten Liga unter Beweis stellen. Die Fans sollten sein Trikot kaufen, doch stattdessen besuchten sie ihn im Krankenhaus. "Ich habe während dieser ganzen Zeit viel Zuspruch von unseren Anhängern erhalten, auch der Verein und meine Mitspieler standen immer hinter mir", sagt Stenzel. "Das weiß ich zu schätzen. Dafür bin ich sehr dankbar." Für die Öffentlichkeit geriet der Langzeitverletzte jedoch in Vergessenheit. Abseits der sportlichen Gegenwart des Drittligisten kämpfte er meist unbeachtet für seine Rückkehr. Der Moment der Verletzung: Dieses Foul von Nuri Sahin (l.) zerstörte das linke Knie von Vincent-Louis Stenzel. Bildrechte: IMAGO

Auch Nuri Sahin bot seine Unterstützung an. Wenige Tage nach dem Foul flatterte die erste Nachricht auf Stenzels Handy ein. Der Bundesliga-Profi drückte sein Mitgefühl aus, wollte wissen, wie es dem Drittliga-Profi so geht, und bot sogar an, den Kontakt zu einer der renommiertesten deutschen Reha-Einrichtungen zu vermitteln. Mehrfach erkundigte sich Sahin auch in den Monaten danach bei Stenzel nach dem Befinden. "Das rechne ich ihm hoch an, er hätte sich nicht melden müssen", sagt Stenzel. "Ich bin ihm nicht böse, so ein Foul passiert."

Seine Reha absolvierte der HFC-Kicker trotzdem in Halle bei Koryphäe Thomas Bartels. Zum ersten Mal lag Stenzel zwei Tage nach seiner Verletzung auf dem OP-Tisch, die Ärzte kümmerten sich zunächst um das Außenband. Sechs Wochen später der nächste Eingriff, diesmal am Kreuzband. Im Frühjahr stand er dann schon wieder zum Einzeltraining auf dem Platz. Doch: "Ich habe gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt", erinnert er sich, "aber niemand konnte mir so richtig sagen, warum. Diese Ungewissheit war das Schlimmste."

Drei Operationen, ein Tiefpunkt, ein Traum

Auf Anraten von Mannschaftsarzt Bartels begab sich Stenzel zu einem Spezialisten nach Berlin. "Ich bin da schon mit einem mulmigen Gefühl hingefahren." Das bestätigte sich. Das Außenband war instabil. Der HFC-Profi musste am 25. April dieses Jahres, auf den Tag genau acht Monate nach dem ersten Eingriff, zum dritten Mal operiert werden. "Gerade hatte ich mich wieder herangekämpft, so hart für meine Rückkehr auf den Platz gearbeitet." Und dann der erneute Rückschlag. Wieder Physiotherapie, wieder Aufbautraining, alles von vorn. "Das war der Tiefpunkt dieser ganzen Zeit", meint Stenzel, aber: "Auch das habe ich relativ schnell abgehakt." HFC-Trainer Rico Schmitt (l.) und Stenzel standen in den vergangenen Monaten ständig in Kontakt. Bildrechte: IMAGO

Wie der 21-Jährige über seine Verletzungszeit spricht, ist bemerkenswert. Kein Wehmut. Kein Bedauern des Vergangenen. Er will nicht bemitleidet werden. Er will wieder Fußball spielen. Dieses Ziel hat ihn über all die Monate angetrieben. Als nach den Operationen gar nichts ging, Krücken ihn stützen mussten, verbrachte er Zeit bei seiner Familie in Dortmund. Sobald Reha möglich war, fuhr Stenzel wieder nach Halle, auch der Kontakt zu seinen Mitspielern war ihm wichtig. Genauso wie etwas Ablenkung. Der Fußballprofi vertiefte sein Fernstudium des Sportmanagements.

Ich habe immer noch den Wunsch, irgendwann in der Bundesliga zu spielen. Aber ich habe auch gesehen, dass mein Traum von jetzt auf gleich platzen kann. Vincent-Louis Stenzel

Den Körper wieder aufbauen, den Geist stärken – er fand die richtige Balance. Sein Leben hatte den Sinn, gesund zu werden. "Ich habe die ganze Situation wirklich gut weggesteckt", sagt Stenzel. "Es gab keinen Zeitpunkt, an dem ich richtig traurig war, an dem ich gedacht habe, dass das doch alles scheiße ist."

Dabei war es scheiße. Stenzel, zum Zeitpunkt der Verletzung gerade 19 Jahre alt, wollte nach seinem Wechsel zum HFC direkt angreifen, sich nach einem Jahr beim SC Freiburg II in der Regionalliga für noch höhere Aufgaben empfehlen. Erfolgsbesessenheit trieb ihn an. Und dann das. Was macht solch eine Erfahrung mit einem jungen Fußballprofi? "Ich bin immer noch ehrgeizig. Ich habe immer noch den Wunsch, irgendwann in der Bundesliga zu spielen", sagt Stenzel. "Aber ich habe auch gesehen, dass mein Traum von jetzt auf gleich platzen kann. Gott sei Dank war das bei mir nicht der Fall. Ich bin auf einem guten Weg."

Ein Platz im Aufgebot am Freitagabend im Heimspiel gegen Preußen Münster, so heißt das nächste Ziel von Vincent-Louis Stenzel. Wobei "ich auch verstehen würde, wenn ich in nächster Zeit auch mal nicht zum Kader gehören würde". Noch muss an der Fitness gearbeitet werden. "Ich will in diesem Jahr so viele Einsatzminuten wie möglich sammeln", sagt er, "und dann zur Rückrunde wieder so fit sein, dass ich auch über 90 Minuten spielen könnte."

Dann lägen anderthalb Jahre harte Arbeit für 90 Minuten Fußball hinter ihm. Da sage einer, er hätte sich die drei Wochen Urlaub in Südafrika nicht verdient gehabt.

