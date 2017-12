Basketball-Profi aus Weißenfels Die rührende Weihnachtsgeschichte des Sergio Kerusch

Es war das größte Comeback des Sportjahres 2017 in Sachsen-Anhalt – vielleicht sogar deutschlandweit: Basketball-Profi Sergio Kerusch vom Mitteldeutschen Basketball Club (MBC) erhielt Mitte August die Schockdiagnose Hodenkrebs. Nach zwei erfolgreichen Chemotherapiedurchläufen feierte Kerusch bereits Anfang November seine Rückkehr auf das Bundesligaparkett. Mittlerweile ist der 28 Jahre alte Deutsch-Amerikaner schon wieder eine unverzichtbare Größe beim Aufsteiger aus Weißenfels.

"Ich habe fast mein Leben verloren aufgrund dieser Krankheit. Das war körperlich und mental hart", sagte der so lebensfrohe Sergio Kerusch nach seiner Rückkehr auf das Parkett. "Dass ich wieder Basketball spielen kann, ist ein Segen." Quasi das größte vorzeitige Weihnachtsgeschenk für ihn. In diesem Jahr steht Basketball im Vordergrund. Bereits am zweiten Feiertag tritt der MBC beim Deutschen Meister in Bamberg an. Doch Weihnachten ist für ihn trotzdem ein besonderes Fest. Gefragt nach seinen Erinnerungen, kommt Kerusch sofort eine Geschichte in den Sinn.

Für MDR SACHSEN-ANHALT erinnert er sich an das denkwürdigste Weihnachtsfest seines Lebens:

Bewegende Momente im Obdachlosenheim

"Ich war damals zwölf oder 13 Jahre alt. Ich stamme aus einer armen Gegend. Meine Familie hatte wenig Geld. Ich dachte also, dass ich nichts zu Weihnachten geschenkt bekommen werde", erinnert sich Kerusch, geboren in Memphis, Tennessee. Doch: "Meine Mutter hat mich dann am Weihnachtsfeiertag überraschend sehr früh geweckt. Wir sind dann zu einem Obdachlosenheim gefahren." Mama Kerusch erklärte ihm: "Auch wenn wir selbst keine Geschenke bekommen werden, können wir anderen etwas geben."

Also half die Familie stundenlang bei der Essensausgabe und bereitete den Bedürftigen eine Freude. "Mein Vater war früher selbst obdachlos, als er in die USA kam, deshalb hatte das für mich noch mal eine besondere Bedeutung", meint Kerusch und gibt im Blick zurück zu: "Ich war vor dieser Aktion sehr undankbar, aber diese Erfahrung dort hat in mir gearbeitet und mich umdenken lassen."

Erst an diesem Weihnachtsfest habe ich realisiert, wie hart meine Mutter und meine Schwester gearbeitet haben, damit wir über die Runden kommen. Sergio Kerusch

Als die ehrenamtliche Tätigkeit im Obdachlosenheim beendet war, machte sich die Familie auf den Heimweg. Zuhause angekommen erwartete sie eine große Überraschung. Kerusch erinnert sich: "Meine Schwester hatte damals einen normalen Job, der keine großen Sprünge erlaubte. Trotzdem kam sie auf einmal mit zwei Mülltüten voller Spielsachen an."

Das letzte Fest mit der Tante – sie starb später an Krebs

Die Freude stand dem kleinen Sergio ins Gesicht geschrieben – und das Staunen. "Es war kein normales Spielzeug aus dem Spielwarenladen. Es war Spielzeug aus dem Happy Meal von McDonald’s, das sie über die Monate gesammelt hatte, um mir eine Freude zu machen", erklärt er. "Das war wundervoll von ihr. Ich war so überrascht, dass ich überhaupt etwas geschenkt bekommen habe."

Eine rührende Geste – und für den heute 28-Jährigen ein einschneidendes Erlebnis. "Erst an diesem Weihnachtsfest habe ich realisiert, wie hart meine Mutter und meine Schwester gearbeitet haben, damit wir über die Runden kamen", sagt Sergio Kerusch. Und: "Außerdem war das auch noch das letzte Weihnachten, das wir mit meiner Tante verbringen konnten. Sie starb später an Krebs." Sergio Kerusch (am Ball) ist nach überstandener Krebserkrankung bereits wieder eine feste Größe beim MBC. Bildrechte: IMAGO

Kerusch selbst hat dem Krebs in den vergangenen Monaten getrotzt. Seine Familie, der Vater und die Mutter, die Freundin und die Tochter, besuchten ihn immer wieder in Weißenfels. Doch die Weihnachtsfeiertage verbringt der Basketballprofi nun ohne seine Lieben. Dafür mit seinem Team beim MBC. "Ich werde trainieren", sagt er. Denn: "Ich will meiner Familie und meinen Mannschaftskollegen für ihre Unterstützung etwas zurückgeben." Indem er immer besser wird auf dem Parkett – und so auch dort in Zukunft für denkwürdige Momente sorgen kann.

Mehr zum Thema