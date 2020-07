Nach dem Klassenerhalt Diese Fragen muss der FCM jetzt beantworten

Desto größer die Angst, um so größer die Erleichterung. Deshalb schraubte sich in der Nacht zum Donnerstag auch Feuerwerk in die Luft, als der Mannschaftsbus des 1. FC Magdeburg die MDCC-Arena erreichte. Gezündet hatten es die Fans. Denn ihr Verein hatte sich mit einem 2:0-Auswärtssieg in Ingolstadt den Klassenerhalt gesichert und so den Absturz in die Regionalliga gerade noch verhindert.