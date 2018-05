EHF-Cup in Magdeburg Titel verloren, Freunde gewonnen

Überrascht von Magdeburger Freundlichkeit

Einer der Saint-Raphael-Fans war Louis. Am Samstag war er, wie die meisten Franzosen, nach Hannover geflogen. Auf eine 15-stündige Autotour hatte verständlicher Weise kaum jemand Lust. Der 53-Jährige war überrascht von der Freundlichkeit der Magdeburger: "Obwohl wir den Gastgeber geschlagen habe, waren die Menschen sehr nett. Viele haben uns gratuliert" freute er sich. Auch die Atmosphäre hatte es ihm angetan: "Bei uns zuhause ist es nicht so laut, nicht so dynamisch." Aber in die heimische Halle passten eben auch nur etwa 2.000 Fans. Die gelbe Wand in einer ansonsten grünen Halle: die Fans von Saint-Raphael Var. Bildrechte: IMAGO

Auch Magdeburg selbst hat Louis gut gefallen. "Wir haben uns die Grüne Zitadelle und den Dom angesehen. Abends waren wir dann in den Kneipen im Zentrum unterwegs." Patricia, die neben ihm sitzt, ergänzt: "Es war ein wunderschöner Tag." Wobei der Sieg gegen den SCM dazu zweifellos erheblich beigetragen hat. Beide begleiten ihre Handballer auf vielen Reisen durch Europa. Louis engagiert sich ehrenamtlich in der Vereinsführung. Patricia kümmert sich um die Sponsorenbetreuung. Bei Saint-Raphael Var, so scheint es, sind sie eine große Familie.

Anne Krantz (Mitte) fieberte mit ihrem Mann mit. Bildrechte: MDR/Oliver Leiste Anne Krantz bestätigt das. Für sie gilt das sogar noch ein bisschen mehr als für die meisten anderen der Gelben. Schließlich steht ihr Mann Geoffrey Krantz an beiden Tagen auf der Platte. Am Saisonende wird der Rückraumspieler, der auch schon in Gummmersbach aktiv war, seine Karriere beenden. "Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit für unsere Kinder", freut sich die Zahnarztassistentin. Der Sieg im EHF-Cup wäre ein schöner Abschluss gewesen. Doch dafür waren die Berliner zu stark und gewannen mit 28:25. Die Reise nach Magdeburg hat sich für Anne Krantz trotzdem gelohnt.

Nicht nur als Gastgeber glänzen

Weil sie und Geoffrey auch weiterhin in Saint-Raphael wohnen werden, bleiben sie auch dem Handballverein erhalten. Anne Krantz gibt zu: "Die Reisen durch Europa werden mir schon fehlen. Da fahren wir bestimmt trotzdem ab und zu mit." Vielleicht gibt es dann irgendwann auch ein Wiedersehen mit dem SC Magdeburg. Beide Seiten wären dem sicher nicht abgeneigt. Doch auch wenn die Magdeburger ihre gelben Freunde ins Herz geschlossen haben, werden sie dann die Rechnung aus dem Halbfinale begleichen wollen. Denn die Grün-Roten wollen sich im Europapokal nicht nur als hervorragende Gastgeber präsentieren. Sie wollen in naher Zukunft auch endlich wieder einen Titel gewinnen.

Über den Autor Oliver Leiste arbeitet seit Anfang 2015 bei MDR SACHSEN-ANHALT - mit dem Schwerpunkt Sport. Dabei begleitet er den Halleschen FC, den 1. FC Magdeburg und den SC Magdeburg durch alle Höhen und Tiefen. Während seines Anglistikstudiums in Leipzig und auch danach war er für die Mitteldeutsche Zeitung in Halle und Radio Mephisto 97,6 am Ball. Als gebürtiger Bernburger hat er in Sachsen-Anhalt schon vieles gesehen - und noch lange nicht genug davon.

