Gastgeber Magdeburg bestreitet am Samstag gleich das erste Halbfinale und trifft ab 14:15 Uhr auf den französischen Vertreter Saint Raphael Var. Vor einem Jahr standen sich beide Mannschaften im Spiel um den dritten Platz des EHF-Cups gegenüber. Damals setzte sich Magdeburg nach Sieben-Meter-Werfen durch. Bennet Wiegert weiß um die Schwere der Aufgabe: Saint Raphael gehört nicht umsonst zu den Top Fünf in Frankreich. Im Champions-League-Final-Four sind drei französische Mannschaften. Die Liga dort ist also nicht ganz so schlecht.” Aus früheren Duellen kennt Magdeburg Rückraumspieler Mads Christiansen den Gegner recht gut: "Die haben gute Eins-gegen-Eins-Spieler." Sie hätten Wurfkraft und schnelle Spieler und deshalb viele Möglichkeiten. "Um selbst zum Zug zu kommen, müssen wir deren Abwehr bewegen", erklärt der Däne.

Das zweite Halbfinale bestreiten die Füchse Berlin und FrischAuf Göppingen. Berlin sorgte am vergangenen Wochenende mit einem Sieg gegen den amtierenden Deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen für Aufsehen. Sie gewannen den EHF-Cup 2015. Göppingen ist zwar in der Bundesliga nur Zehnter. Doch in den vergangenen beiden Jahren gewannen die Baden-Württemberger den EHF-Cup. Und warfen dabei jeweils den SC Magdeburg aus dem Turnier.

Am Dienstag waren noch etwa 900 Karten für das Finalturnier verfügbar. Es sollte also möglich sein, Restkarten an der Tageskasse zu bekommen. Für alle anderen bietet der MDR Livestreams und TV-Übertragungen an. Am Sonnabend werden ab 14 Uhr die Spiele im TV und Internet gezeigt. Sollte der SCM ins Endspiel einziehen, überträgt der MDR am Sonntag ab 15 Uhr das Endspiel im Fernsehen. In jedem Fall werden die Sonntagsspiele per Livestream gezeigt.