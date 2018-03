Pokalspiel gegen den HFC Ein Derby (fast) ohne FCM-Fans

Zuschauer lassen sich bei den Trainingseinheiten des 1. FC Magdeburg nur selten blicken. Am Dienstagnachmittag aber war das anders: Bei Minusgraden und eisigem Wind fanden sich 20 tapfere Fans auf dem Übungsplatz hinter der MDCC-Arena ein, um die Mannschaft auf das Derby am Mittwochabend (ab 20.30 Uhr im MDR FERNSEHEN und im LIVESTREAM ) einzustimmen.

Nach dem tragischen Tod von FCM-Fan Hannes im Oktober 2016 ist das Spiel gegen den Halleschen FC für den Großteil der blau-weißen Anhänger kein Derby mehr. Bereits in der vergangenen Spielzeit verzichtete die Ultragruppierung "Block U" auf den Besuch der Auswärtspartien in Halle. Auch in diesem Jahr riefen sie alle FCM-Fans dazu auf.