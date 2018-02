Badkurvenversteher | Folge 26 Ein Hartmann für den HFC

Folge 26 des "Badkurvenverstehers" in drei Schlagzeilen:

Was für eine Aktion: Marco Hartmann, heute Kapitän des Zweitligisten Dynamo Dresden und früher für den HFC aktiv, versteigert sich selbst zu Gunsten des HFC. Wer am höchsten bietet, darf einen Abend mit dem 29 Jahre alten Profi verbringen. Der Erlös geht direkt an den finanziell angeschlagenen Klub. "Eine sehr besondere Geste", meint Stephan Weidling (ab Minute 1:30). "Er stellt etwas zur Verfügung, das sehr rar ist: Zeit. Das muss man ihm hoch anrechnen."