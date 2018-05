Bei Auswärtsspiel Bus des SCM aufgebrochen

Böse Überraschung für die Handballer des SC Magdeburg: Unbekannte haben am Donnerstag die Scheibe des Mannschaftsbusses eingeschlagen. SCM-Präsident Dirk Roswandowicz sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Täter hätten Brieftaschen, Laptops und Handys vieler Handballer gestohlen.

Nach seinen Worten wurde die Beute aber geortet – mithilfe des ebenfalls gestohlenen Tablets von Co-Trainer Yves Grafenhorst. Dadurch habe die Polizei ein Haus nahe Gießen ausfindig machen können, in dem sich die Ware befinden musste. Die Beamten hätten anschließend die Gegend durchsucht, das Haus umstellt, das Diebesgut entdeckt und den Dieb gestellt. Am späten Abend bekamen die Spieler dann ihre Wertgegenstände zurück.

Kaputt: Diese Auswärtsfahrt wird den Spielern des SCM noch lange in Erinnerung bleiben. Bildrechte: SCM/Dirk Roswandowicz

Der Vorfall ereignete sich nach dem Spiel gegen den TV Hüttenberg, das die SCM-Handballer gewonnen haben. Mit einem Ersatzbus vom TV Hüttenberg fuhren die Magdeburger dann wieder zurück in die Heimat, wo sie in der Nacht ankamen.



Laut Roswandowicz war der Einbruch eine schlimme Erfahrung – gleichzeitig lobte er jedoch den Zusammenhalt der Mannschaft und die Unterstützung des gegnerischen Vereins. Das sei zwar alles andere als eine optimale Vorbereitung für das EHF-Cup-Final-Four am Wochenende, aber man wolle nicht jammern, sondern das Beste daraus machen.