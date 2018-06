Fußballer Nils Petersen Enttäuschung nach WM-Aus für Wernigeröder Stürmer

Die Leistung von Nils Petersen beim Testspiel am Wochenende gegen Österreich hat Bundestrainer Joachim Löw nicht überzeugt. Bildrechte: dpa

Nach dem WM-Aus für den in Wernigerode geborenen Stürmer Nils Petersen herrscht Enttäuschung – nicht nur beim Fußball-Profi selbst, sondern auch bei den Wernigerödern. Eine Frau sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir sind untröstlich, dass Nils Petersen nicht in der Auswahl ist. Wir hatten so gehofft, dass er unsere Stadt dort vertritt und Werbung für Wernigerode macht." Eine andere Passantin sagte: "Er wäre eigentlich der geeignetste Fußballer gewesen. Bissig und ehrgeizig."

Nils Petersen war 1988 in Wernigerode geboren worden und spielte zu Beginn beim dortigen FC Einheit. Seit einigen Jahren ist der 29-Jährige beim SC Freiburg unter Vertrag. Bundestrainer Joachim Löw hatte ihn vor knapp einem Monat überraschend in den vorläufigen WM-Kader geholt. Nun steht fest, dass er nicht mit zur Weltmeisterschaft 2018 nach Russland fahren darf.

Vater: Nils hat geweint

Nils Petersen beim Testspiel am 2. Juni 2018 in Klagenfurt Bildrechte: IMAGO Nils Petersens Vater Andreas, der noch Trainer bei Germania Halberstadt ist, sagte MDR SACHSEN-ANAHLT: "Wir sind beide von Anfang an demütig herangegangen. Dass er von Anfang an ein sogenannter Wackelkandidat war, hat ihn nie gestört." Nils habe tagtäglich dazugelernt, tagtäglich habe er gewusst, in was für einer überragenden fußballerischen Mannschaft er gewesen sei. "Dazuzugehören, das war für ihn erst mal eine Erfahrung", so Andreas Petersen. Sein Sohn habe natürlich auch ein bisschen geweint, weil er nun einer der Kandidaten ist, die nach Hause fliegen müssen. Er nehme aber trotzdem sehr viel Positives mit.

Aus dem Wernigeröder Rathaus hieß es am Montag zum Aus für Nils Petersen: "Das tut uns außerordentlich Leid. Wir hätten alle noch viel mehr mitgefiebert, wenn er mit am Start gewesen wäre", so Pressesprechern Katrin Anders. Petersen habe eine ganz besondere Vorbildfunktion für die Kinder, die Nachwuchsspieler in der Region.

Ganz schade, weil ich ihn auch als den besseren Stürmer einschätze als Mario Gomez zum Beispiel Anja Wagner Fußballtrainerin in Wernigerode

Anja Wagner, Fußballtrainerin in Wernigerode, erklärte unzufrieden: "Ich finde es ganz schlecht für den Harz, ganz schlimm." Stürmer Petersen sei bei Bundesligaspielen immer von der ersten Minute an da und der geborene Joker. Er ackere viel, stehe nie einfach nur herum. Das Aus sei nun "ganz schade, weil ich ihn auch als den besseren Stürmer einschätze als Mario Gomez zum Beispiel". Die Entscheidung des Bundestrainers könne sie nicht verstehen.

