eSport kämpft um Anerkennung Der blasse Junge war gestern

Das ist eSport Der Begriff eSport ist die Abkürzung für elektronischer Sport und bezeichnet das wettbewerbsmäßige Spielen von Computer- und Videospielen. Das Genre und die Plattform spielen dabei keine Rolle. Zu den beliebtesten eSport-Titeln ghören "Counter-Strike – Global Offensive" und "League of legends".



Verschiedene Veranstalter schütten Preisgelder in Millionenhöhe aus. Dreh- und Angelpunkt der Szene ist die Electronic Sports League (ESL), eine internationale Turnierserie mit mehr als drei Millionen registrierten Benutzern.



In Deutschland ist die Zahl derer, die von eSport leben können, allerdings noch gering. "Das ist vielleicht eine niedrige dreistellige Zahl", meint Marton Müller, Präsident des Magdeburg eSports e.V.. "China oder auch die skandinavischen Ländern sind uns meilenweit voraus." Dort ist eSport bereits als Sport anerkannt.



Das Internationale Olympische Komitee erklärte am Mittwoch, dass eSport als Sport anerkannt werden sollte. Allerdings bedarf es noch einer Organisation, die die Einhaltung der Regeln der Olympischen Bewegung (Anti-Doping, Wetten, Manipulation) garantiert. eSport wurde zuletzt bereits für die Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris ins Gespräch gebracht.